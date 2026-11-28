Cùng với việc hỗ trợ con giống ban đầu, tỉnh Lào Cai đang chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trực tiếp cho lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Từ kỹ thuật nuôi dưỡng, tiêm phòng dịch bệnh, chế biến phụ phẩm làm thức ăn dự trữ đến tuyển chọn con giống phát triển đàn, việc trang bị tay nghề chăn nuôi tại chỗ đang tạo tiền đề vững chắc giúp người dân vùng cao biên giới chủ động sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ con giống đi đôi với hướng dẫn kỹ thuật thực hành

Trong công tác giảm nghèo tại các xã vùng biên giới, việc trao tặng con giống chỉ phát huy hiệu quả khi người dân nắm vững quy trình chăm sóc và phòng ngừa rủi ro dịch bệnh.

Tại thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, gia đình anh Giàng Lử là một trong những hộ được Đồn Biên phòng Bản Lầu hỗ trợ một con bò sinh sản từ năm 2023.

Nhờ được cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng trại cao ráo, cách che chắn giữ ấm trong mùa đông và chế độ dinh dưỡng qua từng thời kỳ, bò mẹ đã sinh sản thêm một bê cái khỏe mạnh; anh Lử tiếp tục duy trì đàn vật nuôi để tạo nguồn tích lũy kinh tế lâu dài cho gia đình.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Ước, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Lầu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trích một phần tiền lương kết hợp vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cây, con giống cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đàn gia súc, gia cầm và cây trồng đã phát triển tốt, người dân có thêm nguồn thu nhập.

Điểm mấu chốt là đơn vị phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống tận hộ gia đình "cầm tay chỉ việc," hướng dẫn bà con từ cách chăm sóc vật nuôi, làm chuồng trại đến phòng trị dịch bệnh và chống rét cho gia súc.

Mô hình tại xã Bản Lầu nằm trong 27 mô hình "Dân vận khéo" trên nhiều lĩnh vực đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xây dựng và nhân rộng dọc tuyến biên giới.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, trước khi triển khai bất kỳ mô hình sinh kế nào như nuôi bò, nuôi dê sinh sản, trồng quế hay cây dược liệu, các đồn biên phòng đều phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương lựa chọn, khảo sát, tính toán cụ thể thổ nhưỡng để đảm bảo con nuôi, vật nuôi, đem lại hiệu quả cao.

Sau khi bàn giao con giống, cán bộ được phân công phụ trách thường xuyên bám bản, cùng làm để theo dõi quá trình sinh trưởng của vật nuôi, kịp thời hướng dẫn người dân xử lý các bệnh. Việc đồng hành kỹ thuật thường xuyên đã giúp các hộ nghèo vốn thiếu kinh nghiệm chăn nuôi từng bước tích lũy tay nghề, xóa bỏ thói quen thả rông gia súc phó mặc cho thời tiết và tự tin nhân rộng đàn giống của gia đình.

Thực tế từ các mô hình tại cơ sở cho thấy, đối với những hộ dân có điểm xuất phát thấp và hạn chế về vốn, sự hỗ trợ kỹ thuật ngay từ ngày đầu tiếp nhận con giống mang ý nghĩa quyết định. Người dân không chỉ có tư liệu sản xuất ban đầu mà còn được trang bị kiến thức làm nghề thực tế để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng cao.

Anh Giàng Lử sử dụng máy băm cỏ để chuẩn bị thức ăn cho đàn bò của gia đình tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Tập huấn nghề chăn nuôi gắn với phát triển sinh kế bền vững

Cùng với lực lượng biên phòng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng gắn với mở lớp tập huấn nghề chăn nuôi ngắn hạn cho người dân theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại thôn Nhai Thổ 3, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, dự án nuôi lợn đen bản địa vừa tiến hành bàn giao 273 con lợn giống (mỗi hộ 3 con) cùng 19,4 tấn thức ăn chăn nuôi cho 91 hộ dân tham gia với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý của dự án tại xã Bảo Hà là toàn bộ 91 hộ dân đều được tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật nuôi dưỡng, tiêu độc khử trùng chuồng trại và quản lý dịch bệnh an toàn sinh học.

Cán bộ chuyên môn của xã không chỉ hướng dẫn cách chăm sóc lợn thương phẩm mà còn hướng dẫn người dân kỹ thuật theo dõi, đánh giá và tuyển chọn những con lợn cái có đặc điểm giống tốt, sức đề kháng cao để giữ lại làm nái sinh sản.

Thông qua phương thức này, các hộ tham gia dự án có thể từng bước tự chủ nguồn giống tại chỗ cho những lứa nuôi tiếp theo mà không phải bỏ chi phí mua con giống từ bên ngoài.

Cách tiếp cận gắn cấp phát vật nuôi với đào tạo kỹ thuật chăn nuôi sinh sản cũng được triển khai hiệu quả tại xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai đối với dự án hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho 4 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.

Các hộ tham gia được tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật phát hiện chu kỳ động dục, phối giống an toàn, theo dõi thai kỳ và kỹ thuật chăm sóc đặc biệt cho gia súc non sau sinh. Việc kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết với thực hành trực tiếp tại chuồng trại giúp người dân dễ hiểu, dễ áp dụng và giảm thiểu tối đa tỷ lệ rủi ro trong chăn nuôi sinh sản.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ sinh kế của lực lượng vũ trang tỉnh cũng luôn gắn liền với chuyển giao kỹ thuật sản xuất và khảo sát sát nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình. Ngày 11/9/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp cùng chính quyền địa phương trao 1.700 con gà giống và 16.000 cây quế giống cho 15 hộ dân xã Phong Hải đã đăng ký quyết tâm thoát nghèo trong năm 2026. Cùng đợt, tại xã Mường Khương, 35 hộ nghèo được trao tặng 105 con lợn giống (mỗi hộ 3 con) kèm thức ăn chăn nuôi và được cán bộ cơ sở hỗ trợ ngày công, hướng dẫn quy trình phòng trừ dịch bệnh trong suốt quá trình nuôi.

Theo Kế hoạch số 138/KH-UBND về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2026 và Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 01/10/2026 triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn lực huy động hơn 7.063 tỷ đồng, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 3.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và giải quyết việc làm cho 12.000 lao động trong năm 2026, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 1,5% trở lên (khu vực dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 2,25% trở lên).

Để hoàn thành mục tiêu trên, các địa phương tại Lào Cai xác định công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn phải bám sát điều kiện sinh thái và vật nuôi chủ lực của từng tiểu vùng. Các lớp học nghề ngắn hạn được đưa về tận thôn, bản với thời lượng thực hành chiếm đa số, kết hợp theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật sau đào tạo và hướng dẫn người dân liên kết tiêu thụ sản phẩm qua các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Người dân xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai thu hoạch cỏ làm thức ăn cho gia súc.

Từ các mô hình chăn nuôi bò tại Bản Lầu, nuôi lợn đen bản địa ở Bảo Hà đến nuôi trâu, bò sinh sản tại Chế Tạo có thể thấy, việc trang bị kỹ năng nghề chăn nuôi đóng vai trò then chốt trong chuỗi giảm nghèo đa chiều.

Khi được chuyển giao đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng thú y, chăm sóc con non và quản lý đàn, các hộ nghèo vùng cao Lào Cai hoàn toàn có thể làm chủ quy trình sản xuất, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.