Tranh luận 'nóng' tại Quốc hội về quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh phát biểu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vấn đề xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm nêu ý kiến tranh luận trong phiên làm việc chiều nay, 24/11, khi thảo luận về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nhiều ý kiến đồng tình với dự thảo Luật về việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi tham gia giao thông nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng nên quy định nồng độ cồn ở mức độ phù hợp.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho rằng không nên quy định cấm tuyệt đối mà nên kế thừa những quy định Luật Giao thông đường bộ 2008, cho phép nồng độ cồn trong máu và hơi thở ở ngưỡng an toàn theo quy định, quy chuẩn của cơ quan có thẩm quyền là phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu cũng cho rằng, nên quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người hành nghề lái xe chuyên nghiệp, có công việc chính là lái xe dịch vụ, lái xe hợp đồng các cơ quan, tổ chức nhà nước và lái xe kinh doanh.

Bên cạnh đó, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị Bộ Công an tiếp tục triển khai đồng bộ để nâng cao ý thức người tham gia giao thông như việc khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm đã thực hiện nề nếp.

Cùng quan điểm này, Đại biểu Trịnh Minh Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị không nên quy định cứng nhắc, tuyệt đối về nồng độ cồn trong máu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà nên quy định như trong luật cũ, nghĩa là có giới hạn nhất định về nồng độ cồn trong máu, hơi thở, khi vượt qua giới hạn quy định thì mới phạt.

Đại biểu Lê Hoàng Anh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho rằng việc quyết định phải dựa trên bằng chứng khoa học, kết luận khoa học của các cơ quan có thẩm quyền, không thể quyết định dựa trên cảm tính hoặc theo dư luận.

Theo đại biểu Hoàng Anh, qua nghiên cứu hồ sơ dự án luật Phòng chống tác hại của rượu bia cho thấy không có tài liệu của cơ quan có thẩm quyền khẳng định bằng chứng khoa học cho quy định này. Khẳng định bằng chứng và căn cứ khoa học sẽ là nền tảng cơ bản, chắc chắn cho những quy định đúng đắn, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chính thức cho Quốc hội về căn cứ khoa học, bằng chứng khoa học làm cơ sở cho quy định này.

Đại biểu Phạm Văn Thịnh đồng tình với quy định cấm nồng độ cồn trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khi uống quá nhiều bia rượu mới ảnh hưởng đến năng lực hành vi cũng là nhận định của đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

Đại biểu Lê Hữu Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc quy định nghiêm cấm tuyệt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, Chính phủ đã có ý kiến giải trình hợp lý. Theo đó, quy định này nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất các tai nạn giao thông quan trọng.

Trên thực tế, việc xử lý quyết liệt vi phạm liên quan đến nồng độ cồn có tác dụng tích cực nhất định về thay đổi ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cũng cho rằng quy định này có phần chưa phù hợp dưới góc độ văn hóa, tập quán sinh hoạt của người Việt Nam, cũng như góc độ sinh học…

Đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng quy định này trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn, các căn cứ khoa học, đảm bảo tính khả thi.

Tranh luận với các ý kiến cho rằng nên quy định về ngưỡng nồng độ cồn, đại biểu Phạm Văn Thịnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang ủng hộ nên quy định cấm trong Luật. Theo đại biểu Phạm Văn Thịnh, tác hại của người tham gia giao thông mà trong người có nồng độ cồn là rất lớn khi 50% tai nạn nghiêm trọng có nguyên nhân từ việc người tham gia giao thông trong máu có nồng độ cồn.

Đại biểu nhấn mạnh quy định của Luật cần tường minh để người dân dễ kiểm chứng, đánh giá việc mình có vi phạm hay không vi phạm. Theo đó, việc lựa chọn quy định giữa có ngưỡng hay không có ngưỡng thì phương án cấm sẽ tường minh và dễ chấp hành, người dân biết được mình vi phạm hay không vi phạm.

Mặt khác, theo đại biểu Phạm Văn Thịnh, việc cho phép uống rượu ở mức nào đó sẽ tạo ra không gian thúc đẩy hành vi vi phạm. Cùng với đó, trong bối cảnh ý thức chấp hành pháp luật giao thông của nước ta chưa cao thì việc quy định cấm sẽ phù hợp hơn.

Đại biểu cho biết, quy định trong dự thảo Luật không phải là mới, mà đã được quy định trong Luật Phòng, chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Thời gian gần đây mới quyết liệt thực hiện đã mang lại hiệu quả rất tốt.

Cùng quan điểm ủng hộ việc cấm nồng độ cồn, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho rằng thời gian qua, Bộ Công an đã rất quyết liệt trong chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Điều này góp phần rất quan trọng vào việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, hạn chế rất lớn những vụ tai nạn thương tâm xảy ra, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc tham gia giao thông, hình thành văn hóa, thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Do đó, đại biểu cho biết thống nhất theo quy định của dự thảo Luật./.