Trao chứng nhận cấp quốc tế cho vùng chuyên canh lúa-tôm ở Cà Mau

Đại diện tổ chức BUREAU VERITAS tại Việt Nam (phải) trao giấy chứng nhận BAP cho đơn vị đồng hành thực hiện dự án tại xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Ngày 18/8, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, cho biết vùng lúa-tôm của địa phương vừa được tổ chức BUREAU VERITAS tại Việt Nam trao giấy chứng nhận BAP (thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất) của Tổ chức Liên minh thủy sản toàn cầu (GAA).

Đáng chú ý đây là chứng nhận quốc tế thứ 2 (sau ASC) và là chứng nhận BAP đầu tiên của Việt Nam được trao cho vùng chuyên canh tôm-lúa ở tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình Nguyễn Hoàng Bạo cho biết từ lâu, Thới Bình được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển các mô hình tôm-lúa; trong đó, nổi bật là mô hình xen canh lúa-tôm càng xanh và lúa-tôm sú.

Do đó, lợi ích lớn nhất khi được cấp chứng nhận BAP chính là giải quyết vấn đề nuôi tôm không bền vững cho các hộ nuôi tôm quy mô nhỏ, từ đó, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, bảo đảm lợi ích xã hội, góp phần thay đổi thói quen sản xuất, cách suy nghĩ của người nuôi và doanh nghiệp; đồng thời, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững môi trường, xã hội, an sinh và an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Bạch Đông Nguyễn Phi Thoàng chia sẻ thực tế sau hơn 2 năm triển khai “dự án tôm-lúa xã Biển Bạch Đông” được đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu và góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân.

Do đó, ngành chức năng đã hoàn thành việc xác nhận thực hiện chứng nhận này cho các hộ nuôi tôm-lúa trên địa bàn xã Biển Bạch Đông, với 231 hộ dân tham gia trên tổng diện tích hơn 696ha, với 296 ao nuôi. Với tiền đề này, trong thời gian tới đây, xã sẽ tiếp tục nhân rộng cho bà con ra khu diện tích khoảng 2.000ha,” ông Nguyễn Phi Thoàng cho biết.

Đại diện GIZ tại Việt Nam cho rằng hiện có nhiều tiêu chuẩn đã và đang được áp dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam như SQF, GlobalGAP, ASC, BAP, Naturland, AquaGAP, VietGAP… Tuy nhiên, các tiêu chuẩn rất quan trọng được áp dụng phổ biến cho con tôm xuất khẩu hiện nay vẫn là ASC, GlobalGAP và BAP.

So với mô hình nuôi truyền thống, nuôi tôm theo chuẩn BAP không chỉ giúp người nông dân nâng cao thu nhập mà đầu ra cho con tôm luôn được đảm bảo. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Trong đó, điểm chung của 3 tiêu chuẩn này là tập trung bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn dịch bệnh; an toàn môi trường; an toàn xã hội và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Do đó, khi đạt được chứng nhận BAP, tôm Cà Mau nói riêng, tôm Việt Nam nói chung sẽ rộng đường xuất khẩu đến hầu hết các quốc gia khó tính trên thế giới. Bởi, GAA hiện có hơn 1.100 thành viên ở 70 quốc gia và đã trở thành tổ chức nổi bật nhất đại diện cho ngành công nghiệp thủy sản toàn cầu.

Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú, đơn vị đồng hành thực hiện dự án, cho biết khi có giấy chứng nhận BAP, các nông hộ sản xuất trong chuỗi liên kết sẽ được doanh nghiệp liên kết bao tiêu, thu mua toàn bộ tôm (cả tôm sú và tôm càng xanh) đạt chứng nhận BAP với giá cao so với giá tôm trên thị trường, không lo về đầu ra.

Ngược lại, khi có được nguồn nguyên liệu đạt chứng nhận, đơn vị thu mua cũng yên tâm khi bảo đảm được nguồn cung cấp tôm nguyên liệu sạch, bền vững, có truy suất nguồn gốc rõ ràng theo tiêu chuẩn toàn cầu… Rõ ràng, đây là điều kiện và cơ hội tốt để Cà Mau quảng bá hình ảnh con tôm của địa phương ra thị trường thế giới, nhất là ở những thị trường khó tính, tiêu chuẩn khắc khe.

Tham gia dự án đạt chứng nhận BAP được hơn 2 năm qua, ông Võ Văn Được, ở ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình so sánh, trước đây, nuôi theo phương thức truyền thống không đạt hiệu quả cao và tình trạng “được mùa-mất giá” cũng thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên, từ khi gia đình thực hiện dự án nuôi mới theo chuẩn quốc tế đã giảm thiểu tối đa những vấn đề đã gặp phải; đồng thời, thu nhập tăng lên hơn 80 triệu đồng/ha/năm.

Tương tự, theo tính toán của ông Nguyễn Văn Thương, ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, với diện tích đất 3,2ha mô hình tôm-lúa đã mang lại cho gia đình nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Thương cho rằng so với mô hình truyền thống, mô hình tôm-lúa đạt chứng nhận BAP sẽ giúp sản phẩm của người nông dân làm ra không chỉ có giá bán cao hơn mà nông dân còn được hỗ trợ tập huấn, kỹ thuật và men vi sinh…/.