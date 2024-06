Trao học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2024 cho 14 học sinh xuất sắc

Cơ quan Giáo dục New Zealand trao học bổng cho các học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hôm nay, 10/6, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) đã tổ chức Lễ trao chứng nhận học bổng và chia sẻ thông tin trước khi khởi hành. Buổi lễ nhằm vinh danh các học sinh Việt Nam xuất sắc nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2024 (New Zealand Schools Scholarships - NZSS), cũng như chia sẻ các thông tin thiết thực để chuẩn bị cho hành trình du học sắp tới của các em.

Học bổng NZSS được thiết kế dành riêng cho học sinh Việt Nam từ lớp 8 đến lớp 10, bắt đầu triển khai từ năm 2019. Với hình thức ứng tuyển qua video độc đáo, học bổng NZSS khuyến khích học sinh thể hiện tính sáng tạo và tiềm năng của bản thân. Năm nay, chương trình tiếp tục nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển chất lượng từ học sinh khắp cả nước.

Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Cơ quan Giáo dục New Zealand đã chọn được 14 cá nhân xuất sắc để trao học bổng. Các em sẽ bắt đầu hành trình học tập tại các trường trung học chất lượng của New Zealand vào tháng 7/2024 hoặc tháng 1/2025.

Điểm nổi bật của chương trình học bổng năm nay là cơ chế học bổng kép, mang đến cho các ứng viên nhiều cơ hội để theo đuổi mục tiêu học tập của mình ở New Zealand. Theo đó, những học sinh không nhận được học bổng NZSS vẫn tiếp tục được xem xét nhận học bổng cấp bởi các trường ở New Zealand. Điều này đảm bảo rằng học sinh có thể tối đa hóa cơ hội nhận được học bổng khi ứng tuyển học bổng NZSS. Có 4 học sinh đã nhận được học bổng giá trị của các trường theo cơ chế mới này.

Ông Scott James, Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Scott James, Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam cho hay Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học là một sáng kiến giáo dục quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hợp tác phát triển trên nền tảng tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và New Zealand.

“Tôi hy vọng rằng các em học sinh đạt học bổng sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để học hỏi, trải nghiệm và phát triển bản thân tại New Zealand đồng thời đóng góp tích cực vào các lớp học và cộng đồng địa phương. Tôi tin tưởng rằng, với hệ thống giáo dục luôn khuyến khích tư duy phản biện thông qua thực hành của New Zealand, thời gian học tập tại đất nước chúng tôi sẽ giúp các em phát triển khả năng sáng tạo, ham học hỏi, áp dụng kiến thức theo nhiều cách khác nhau và rèn luyện khả năng thích ứng với sự thay đổi của thế giới,” ông Scott James nói.

Là một trong số 14 học sinh được nhận học bổng lần này, em Nguyễn Nguyệt Linh Sa cho hay em rất tự hào và hạnh phúc vì những nỗ lực của mình đã có được kết quả. Theo Linh Sa, đây là lần đầu tiên em đạt được học bổng từ một đất nước nổi tiếng về chất lượng giáo dục như New Zealand. "Em có chút hồi hộp nhưng cũng rất háo hức chờ đợi ngày đặt chân đến đó để trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ, gặp gỡ bạn bè quốc tế và khám phá những nét đẹp độc đáo của đất nước xinh đẹp này," Linh Sa nói.

Tại buổi lễ, các tân chủ nhân học bổng NZSS 2024 và gia đình các em cũng lắng nghe phần chia sẻ từ đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand, các học sinh đạt học bổng NZSS 2019 và 2023, các phụ huynh có con đang theo học tại New Zealand, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình du học sắp tới.

Các phụ huynh được nghe chia sẻ từ các học sinh và phụ huynh đã nhận học bổng các năm trước đó. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dù chỉ mới đặt chân đến New Zealand một năm, Nguyễn Thủy Trúc (chủ nhân học bổng NZSS 2023, hiện đang theo học tại trường Awatapu College) cho biết bản thân đã có nhiều sự thay đổi tích cực và trưởng thành hơn. Kinh nghiệm của Trúc là luôn đặt câu hỏi để được giải đáp kịp thời, giúp mọi việc được giải quyết hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian để nhanh chóng làm quen với môi trường hay phương pháp học tập mới. “Người New Zealand luôn hoan nghênh các câu hỏi và sẵn sàng giúp đỡ,” Trúc cho hay.

Đây cũng là chia sẻ của Nguyễn Thảo Nguyên (chủ nhân học bổng NZSS 2023, hiện đang theo học tại trường Pakuranga College). Theo Nguyên, việc giao lưu và chia sẻ về văn hóa với bạn học cùng gia đình bản địa (homestay) sẽ giúp các bạn du học sinh thể hiện được thiện chí và hòa nhập tốt hơn trong nhà trường và cộng đồng.

Chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2024 tuyển ứng viên Đây là học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam, gồm các suất hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trong 18 trường Trung học hàng đầu New Zealand.

Nguyễn Tuấn Minh (nhận học bổng NZSS 2020, hiện là sinh viên năm ba Đại học Auckland) lại đưa ra lời khuyên về việc học vượt lớp, vượt môn phù hợp với năng lực của bản thân để rút ngắn thời gian học tập và nhanh chóng phát triển cá nhân trong môi trường mới cũng như việc tìm kiếm cơ hội học bổng đại học tại New Zealand.

Là một phụ huynh có con nhận học bổng năm nay, anh Trần Thanh Dũng cho hay anh an tâm hơn sau khi lắng nghe phần chia sẻ về cuộc sống và môi trường học tập tại New Zealand từ các phụ huynh và các học sinh từng đạt học bổng NZSS. “Tôi tin du học tại New Zealand sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành của con,” anh Dũng nói./.