Trao Quyết định phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh Văn phòng TW Đảng

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 3/6, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Dự Hội nghị có ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các đại diện các Ban Đảng Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an.

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ mới không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, quê hương đồng chí mà là niềm vui của Đảng, của lực lượng công an. Đây là mốc rất quan trọng, ghi nhận sự đánh giá của Trung ương, Bộ Chính trị đối với những cống hiến và đóng góp của ông Nguyễn Duy Ngọc với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Theo Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, có hệ thống, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn từ cơ sở đến cán bộ lãnh đạo Bộ Công an, được Đảng, Nhà nước giao một số nhiệm vụ rất quan trọng.

Trong suốt quá trình công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh Văn phòng Trung ương có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng… Đồng thời, Văn phòng Trung ương Đảng cũng là trung tâm thông tin tổng hợp cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới là rất nặng nề, để đáp ứng được yêu cầu mới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc nhanh chóng nắm bắt tình hình, trong đó cần tập trung bám sát chương trình làm việc của của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa, trong đó có năm 2024, trước mắt là chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII.

Chánh Văn phòng Trung ương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường trực Ban Bí thư trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác mà các cơ quan đã xác định; chuẩn bị tổ chức phục vụ tốt các hội nghị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh ông Nguyễn Duy Ngọc cùng tập thể lãnh đạo của Văn phòng Trung ương phát huy trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết của cán bộ, nhân viên văn phòng để xử lý tốt các công việc hàng ngày của Đảng; nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu, xử lý tốt các công việc, vấn đề phát sinh, những vấn đề cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, làm tốt vai trò tham mưu, quản lý tài sản của Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc khuyến khích, sử dụng cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng; tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phối hợp chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục duy trì, giữ vững và tô thắm truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bày tỏ tin tưởng và mong muốn ông Nguyễn Duy Ngọc nhanh chóng tiếp cận công việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng và Chánh Văn phòng Trung ương được giao trong bối cảnh đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng đang tới gần…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự ghi nhận và tin tưởng của Đảng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đồng chí khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết cùng tập thể Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; quê quán ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn thạc sỹ Luật.

Ông Nguyễn Duy Ngọc từng giữ các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44), Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 15/8/2019 và được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng từ tháng 12/2023./.

