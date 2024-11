Triển vọng phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominicana

Thủ tướng Phạm Minh Chính.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Dominicana từ ngày 19-21/11, phóng viên TTXVN tại La Habana đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Cộng hòa Dominicana, Lê Quang Long về ý nghĩa chuyến thăm, các điểm nhấn trong lĩnh vực hợp tác cũng như cách thức tăng cường quan hệ song phương.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominicana của Thủ tướng Phạm Minh Chính với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước?

Đại sứ Lê Quang Long: Nhận lời mời của Tổng thống Luis Abinader Corona và Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dominicana từ ngày 19-21/11. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Cộng hòa Dominicana kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 7/7/2005.

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Dominicana có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước tiến lớn trong quan hệ song phương giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với khu vực Mỹ Latinh và Caribe, đặc biệt là với Cộng hòa Dominicana - một quốc gia có vị trí chiến lược và là nền kinh tế lớn thứ 7 tại khu vực Mỹ Latinh, với GDP đạt khoảng 121,44 tỷ USD vào năm 2023.

Quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominicana trong suốt 19 năm qua đã có những bước tiến vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn mang lại cơ hội thúc đẩy các hợp tác về kinh tế, văn hóa và phát triển bền vững. Điều này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc củng cố quan hệ với khu vực Mỹ Latinh-Caribe vì hòa bình và phát triển chung.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đều đang nỗ lực phát triển bền vững, với Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng lúc, Cộng hòa Dominicana dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Luis Abinader và Quốc hội nhiệm kỳ mới (2024-2028) đang thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và thu hút đầu tư.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất, Bộ trưởng chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana tháng 6/2024. (Ảnh: TTXVN phát)

Hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tạo tiền đề vững chắc để hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia.

Chuyến thăm không chỉ được kỳ vọng nâng cao quan hệ chính trị song phương mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, năng lượng, viễn thông, và cơ sở hạ tầng.

Nhân chuyến thăm, hai nước dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý để đẩy mạnh hợp tác song phương.

- Xin Đại sứ chia sẻ về các điểm nhấn trong hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua.

Đại sứ Lê Quang Long: Trong suốt hơn 19 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Dominicana đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa và khoa học công nghệ.

Các chuyến thăm cấp cao và trao đổi đoàn thường xuyên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của hai nước đối với quan hệ song phương. Hoạt động trao đổi đoàn khá sôi động thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng đối với quan hệ song phương, có thể kể đến đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn (tháng 10/2022), đoàn đại biểu Quốc hội ta do đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm trưởng đoàn (tháng 7/2024), đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn (tháng 11/2024) thăm làm việc tại Cộng hòa Dominicana.

Về phía bạn có đoàn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Limper Lucas Cruz Lópe thăm Việt Nam (tháng 6/2024) trong khi từ năm 2018 đến nay, đoàn đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Dominicana (MIU) do Bộ trưởng Bộ Chính sách Hội nhập và Khu vực, Tổng Bí thư đảng Miguel Mejia làm trưởng đoàn thường xuyên có các chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu đảng MIU do Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại trung ương sang Việt Nam tham dự tang lễ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 7/2024).

Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị tại Cộng hòa Dominicana, trong đó có đảng MIU đã củng cố nền tảng chính trị quan trọng, hỗ trợ và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng giữa hai nước; tích cực ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên các các diễn đàn đa phương.

Năm 2023, Cộng hòa Dominicana mở Đại sứ quán thường trú tại Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong việc phát triển quan hệ song phương.

Tháng 7/2024, nhóm nghị sỹ hữu nghị Cộng hòa Dominicana-Việt Nam chính thức được thành lập, thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác lập pháp.

Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng đáng kể từ khoảng 30 triệu USD trong những năm đầu lên gần 120 triệu USD vào năm 2022 và đạt 112 triệu USD năm 2023.

Các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam gồm càphê, dệt may, giày dép, linh kiện điện tử và nông sản. Hai bên cũng đạt được các thỏa thuận về đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và phát triển công nghệ.

Trong lĩnh vực văn hóa, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khánh thành tại Santo Domingo vào năm 2013, và vào tháng 4/2024, khu vực này được cải tạo và chỉnh trang.

Tượng đài GS. Juan Bosch - Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Dominicana, cũng đã được đặt tại Công viên Hòa Bình ở Hà Nội vào năm 2018, thể hiện sự kính trọng và tình cảm của hai dân tộc.

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Cộng hòa Dominicana trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Việt Nam cử đoàn công tác sang Dominicana hướng dẫn kỹ thuật và triển khai tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Các hoạt động này đã góp phần tăng cường năng lực y tế và an toàn thực phẩm tại Dominicana.

Trên các diễn đàn quốc tế, Việt Nam và Cộng hòa Dominicana thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau trong các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế như bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác song phương và đa phương giữa hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Lê Quang Long: Trong những năm tới, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominicana rất hứa hẹn và đa dạng. Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ Latinh, Cộng hòa Dominicana ưu tiên thu hút đầu tư trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, viễn thông và chuyển đổi số.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam và Cộng hòa Dominicana có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư bằng cách thực hiện các thỏa thuận hiện có, đặc biệt trong nông nghiệp, du lịch, công nghệ, năng lượng tái tạo, khai thác tài nguyên, viễn thông...Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD trong vòng 4-5 năm tới, thông qua thúc đẩy hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực của mỗi nước.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại các nước trong khu vực Mỹ Latinh- Caribe cũng có thể tận dụng cơ hội tiếp cận thị trường sang Cộng hòa Dominicana và từ đó mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực.

Ngoài ra, hai bên cũng có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong kiểm soát dịch bệnh và nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Việc trao đổi chuyên gia y tế và hợp tác đào tạo sẽ tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hệ thống y tế ở cả hai nước.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch, Việt Nam và Cộng hòa Dominicana có thể tổ chức nhiều chương trình trao đổi văn hóa và giáo dục, quảng bá các điểm đến du lịch nhằm tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Về hợp tác khoa học, công nghệ và môi trường, Việt Nam và Cộng hòa Dominicana có thể thúc đẩy chia sẻ công nghệ về năng lượng tái tạo, viễn thông, triển khai các dự án bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tài nguyên.

Đồng thời, cả hai nước có thể nghiên cứu về các công nghệ thân thiện với môi trường và cải thiện chất lượng nước, đối phó với các tác động từ biến đổi khí hậu.

Trên trường quốc tế, Việt Nam và Cộng hòa Dominicana tiếp tục ủng hộ và hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức như Liên hợp quốc, WTO và các diễn đàn đa phương khác nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và quốc tế.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và cam kết của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominicana có triển vọng phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

- Xin trân trọng cám ơn Đại sứ!

