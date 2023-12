Triều Tiên lên kế hoạch phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự trong năm 2024

Triều Tiên phóng thử tên lửa mang vệ tinh thực nghiệm tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở Tongchang-ri. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/12 đưa in, Triều Tiên đề ra mục tiêu phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự trong năm 2024, sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này hồi tháng trước.

Theo KCNA, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề ra mục tiêu trên khi ông tổng kết hội nghị toàn thể kéo dài 5 ngày của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

KCNA nêu rõ: “Dựa vào kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh do thám đầu tiên trong năm 2023..., nhiệm vụ phóng thêm 3 vệ tinh do thám trong năm 2024 đã được công bố và các biện pháp tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ khoa học vũ trụ đang được thảo luận."

Ngày 21/11, Triều Tiên đã phóng thành công một vệ tinh do thám quân sự, có tên gọi Malligyong-1, vào quỹ đạo sau 2 lần phóng thử bất thành trước đó hồi tháng 5 và tháng 8 năm nay.

Cũng theo KCNA, ông Kim Jong-un nói rằng ông sẽ không còn coi Hàn Quốc là một đối tác để hòa giải và thống nhất nữa. KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo này cho biết, Đảng Lao động Triều Tiên kết luận rằng việc thống nhất với Hàn Quốc là bất khả thi./.

