Trung Quốc: Chính sách miễn thị thực quá cảnh giúp thúc đẩy du lịch

Du khách chụp ảnh check-in tại Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, ngày 8 tháng 7 năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, kể từ khi Trung Quốc thực hiện chính sách miễn thị thực quá cảnh trong 144 giờ, ngày càng nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào nước này để du lịch, công tác một cách thuận tiện hơn.

Theo số liệu từ Cục Quản lý Nhập cư quốc gia Trung Quốc (NIA), trong 6 tháng đầu năm nay, người nước ngoài nhập cảnh qua các cửa khẩu trên toàn quốc Trung Quốc là 14,63 triệu lượt người, trong đó số người đến Trung Quốc với mục đích du lịch là 4,36 triệu lượt người.

Từ khi kỳ nghỉ Hè bắt đầu đến nay, sân bay Quốc tế Hàm Dương Tây An (tỉnh Thiểm Tây) luôn trong tình trạng cao điểm về tiếp đón hành khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, ngày 27/7 vừa qua, lượng hành khách trong một ngày tại sân bay này đã đạt mức cao kỷ lục với 154.600 lượt hành khách.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An đã khôi phục và mở các đường bay mới đến Osaka (Nhật Bản), Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)...

Ngoài ra, để đảm bảo việc đi lại an toàn và nhanh chóng cho hành khách, sân bay này còn triển khai một loạt các biện pháp như tăng cường khôi phục đường bay và bổ sung máy bay thân rộng vào các đường bay với lượng hành khách có nhu cầu đi lại tăng cao...

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến ngày 31/7, hơn 21.000 lượt người nước ngoài đã nhập cảnh Trung Quốc thông qua các cửa khẩu Tây An theo chính sách miễn thị thực, tăng 33 lần so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng người quá cảnh trong 144 giờ tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Thiên Tân, theo Trạm kiểm soát biên phòng Đông Cương, Trạm kiểm soát biên phòng Thiên Tân, cùng với tàu du lịch “Giấc mơ” (Dream) chở khoảng 2.200 hành khách vừa rời cảng du lịch Quốc tế Thiên Tân vào ngày 30/7, kể từ khi cảng Du thuyền Thiên Tân hoạt động trở lại vào năm ngoái đến nay, số du khách xuất nhập cảnh thông qua cảng này đã vượt quá 400.000 lượt người; trong đó có hơn 1.000 du khách làm thủ tục “miễn thị thực quá cảnh 24 giờ” và “miễn thị thực quá cảnh 144 giờ tại Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc.”

Còn tại thủ đô Bắc Kinh, từ kỳ nghỉ Hè đến nay, số du khách nước ngoài tới các danh lam thắng cảnh lớn ở Bắc Kinh tăng lên đáng kể.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách nước ngoài đi lại, Bắc Kinh dự kiến cho ra mắt thẻ quốc tế “BEIJING PASS."

Hiện nay, các cơ quan liên quan của Bắc Kinh đang triển khai thử nghiệm tại nhiều ga tàu điện ngầm trong toàn thành phố. Dự kiến thẻ này sẽ được bán cho người nước ngoài tại 7 ga đường sắt lớn và ga tàu điện ngầm tại 2 sân bay trong thành phố.

Ngoài ra, trong thời gian qua, các dịch vụ sử dụng thẻ nước ngoài như thẻ MasterCard để quẹt qua cổng, mua vé một chiều, mua vé bổ sung cũng đã dần được triển khai.

Trước đó, ngày 15/7, NIA thông báo sẽ mở thêm 3 cửa khẩu áp dụng chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài quá cảnh trong 144 giờ (6 ngày), nâng số cửa khẩu trong diện này lên 37.

Công dân từ 54 quốc gia trong đó Mỹ, Canada và Anh đủ điều kiện hưởng chính sách miễn thị thực 144 giờ cho các hoạt động ngắn hạn ở Trung Quốc như du lịch và công tác.

Theo NIA, việc mở rộng chính sách miễn thị thực sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho công dân nước ngoài đi du lịch và kinh doanh tại Trung Quốc.

Theo Chính phủ Trung Quốc, chính sách miễn thị thực quá cảnh trong vòng 72 giờ hoặc 144 giờ để chờ đến quốc gia thứ ba đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình Trung Quốc hội nhập sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi nhân dân, cũng như thúc đẩy hợp tác với các nước.

Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện chính sách theo hướng thông thoáng và cởi mở hơn với du khách nước ngoài./.

