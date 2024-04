Trung Quốc công bố sách Xanh về phát triển năng lượng hạt nhân năm 2024

Năm 2023, Trung Quốc đã phê duyệt 5 dự án điện hạt nhân mới và khởi công xây dựng 5 tổ máy điện hạt nhân mới. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 15/4, Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đã công bố sách Xanh “Báo cáo Phát triển Năng lượng hạt nhân Trung Quốc năm 2024,” trong đó tổng kết và phân tích tình hình phát triển hiện tại của ngành năng lượng hạt nhân Trung Quốc từ các khía cạnh như vận hành điện hạt nhân, xây dựng kỹ thuật và đổi mới khoa học và công nghệ.

Theo sách Xanh, việc xây dựng các tổ máy điện hạt nhân ở Trung Quốc đang được thúc đẩy một cách ổn định. Năm 2023, Trung Quốc đã phê duyệt 5 dự án điện hạt nhân mới và khởi công xây dựng 5 tổ máy điện hạt nhân mới.

Trung Quốc đang xây dựng 26 tổ máy điện hạt nhân với tổng công suất lắp đặt là 30,3 triệu kW, tiếp tục giữ vị trí số một trên thế giới.

Sản lượng điện hạt nhân của Trung Quốc tiếp tục tăng, đạt 433,371 tỷ kWh vào năm 2023, đứng thứ hai trên thế giới. So với sản xuất điện sử dụng than, năm 2023, sản lượng điện hạt nhân của Trung Quốc tương đương việc sử dụng hơn 130 triệu tấn than tiêu chuẩn.

Sách Xanh nêu rõ hoạt động an toàn của điện hạt nhân ở Trung Quốc cũng tiếp tục duy trì trình độ tiên tiến quốc tế.

Năm 2023, có 33 tổ máy điện hạt nhân của Trung Quốc đạt điểm tối đa trong chỉ số toàn diện của Hiệp hội các nhà khai thác điện hạt nhân thế giới.

Chỉ số này phản ánh mức độ toàn diện của các tổ máy điện hạt nhân về công suất phát điện, tính năng an toàn./.

Trung Quốc đưa vào vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới HTGR là loại lò phản ứng tiên tiến sử dụng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ tư và là hướng phát triển chính của năng lượng hạt nhân.