Bệnh về thần kinh - Gánh nặng sức khỏe toàn cầu vượt qua bệnh tim

Một nghiên cứu gần đây của Tạp chí Thần kinh học Lancet đã tiết lộ một sự thật đáng chú ý: bệnh lý ảnh hưởng đến hệ thần kinh, như đột quỵ, đau nửa đầu và mất trí nhớ, hiện nay đã vượt qua bệnh tim để trở thành nhóm bệnh có số người mắc nhiều nhất trên toàn cầu.

Theo kết quả nghiên cứu này, vào năm 2021, có hơn 3,4 tỷ người, tương đương 43% dân số thế giới, mắc các bệnh lý về thần kinh. Đây là một con số khổng lồ, phản ánh sự gia tăng nhanh chóng của các vấn đề sức khỏe liên quan đến hệ thần kinh trong bối cảnh dân số thế giới ngày càng già đi.

Tình hình bệnh lý thần kinh và sự gia tăng đáng lo ngại

Theo kết quả nghiên cứu, sự gia tăng này là một cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng sức khỏe toàn cầu.

Các bệnh thần kinh hiện là nguyên nhân hàng đầu gây ra gánh nặng bệnh tật, khuyết tật và tử vong sớm.

Nghiên cứu cho thấy số lượng trường hợp mắc bệnh thần kinh đã tăng 59% trong ba thập kỷ qua, với nguyên nhân chủ yếu là sự gia tăng tỷ lệ người cao tuổi và sự tăng trưởng nhanh chóng của dân số thế giới. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình trạng già hóa dân số toàn cầu.

Các nhà khoa học trong nghiên cứu này đã xem xét 37 bệnh lý về thần kinh khác nhau và đánh giá tác động của chúng đến sức khỏe, khuyết tật và tử vong sớm ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 1990-2021.

Dữ liệu thu thập được giúp ước tính số năm sống khỏe mạnh bị mất do các bệnh lý thần kinh, thông qua chỉ số "sự thay đổi tuổi thọ do bệnh lý" (DALYs). Kết quả cho thấy vào năm 2021, toàn cầu đã mất hơn 443 triệu năm sống khỏe mạnh vì các rối loạn hệ thần kinh, tăng 18% so với năm 1990.

Những bệnh thần kinh phổ biến và tác động nghiêm trọng

Trong số các bệnh thần kinh, đột quỵ là bệnh nghiêm trọng nhất, gây mất đi 160 triệu năm sống khỏe mạnh.

Các bệnh khác như bệnh não sơ sinh, đau nửa đầu, mất trí nhớ (bao gồm Alzheimer), tổn thương thần kinh do tiểu đường, viêm màng não và động kinh cũng chiếm tỷ lệ lớn.

Điều đáng chú ý là bệnh suy giảm nhận thức do COVID-19, dù chỉ đứng ở vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng, nhưng cũng phản ánh tác động của đại dịch đối với sức khỏe não bộ.

Dù số người tử vong do bệnh lý thần kinh vào năm 2021 lên đến hơn 11 triệu người, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với 19,8 triệu người chết vào năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc các bệnh thần kinh đang tăng lên nhanh chóng và nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, sẽ tạo ra gánh nặng lớn lên hệ thống y tế toàn cầu.

Các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng ngừa

Một trong những rối loạn thần kinh phổ biến nhất là đau đầu do căng thẳng và đau nửa đầu. Bệnh phát triển nhanh nhất là các tổn thương thần kinh do tiểu đường, trong bối cảnh bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.

Mặc dù hiện nay chưa có cách chữa trị hoàn toàn cho nhiều bệnh thần kinh, nhưng các nhà nghiên cứu khẳng định rằng có nhiều biện pháp để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh này. Các biện pháp bao gồm kiểm soát huyết áp, giảm tỷ lệ mắc tiểu đường, giảm uống rượu và duy trì một lối sống lành mạnh.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng gánh nặng bệnh lý thần kinh sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những thập kỷ tới, gây áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo hơn, nơi nguồn lực chăm sóc sức khỏe còn hạn chế.

Do đó, các quốc gia cần triển khai các biện pháp phòng ngừa, điều trị và phục hồi bệnh lý thần kinh một cách hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường sự hỗ trợ đối với những nhóm người dễ bị tổn thương.

Những phát hiện từ nghiên cứu này là một lời cảnh tỉnh đối với toàn cầu về sự gia tăng không ngừng của các bệnh lý thần kinh. Với những tác động sâu rộng đến sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế, việc đầu tư vào nghiên cứu, điều trị và các biện pháp phòng ngừa bệnh lý thần kinh trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nếu không có những can thiệp kịp thời, chúng ta có thể phải đối mặt với một gánh nặng sức khỏe khổng lồ trong những thập kỷ tới./.

