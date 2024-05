Bệnh tim mạch khiến 10.000 người châu Âu tử vong mỗi ngày

Châu Âu hiện là khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp lớn nhất thế giới. Cụ thể, trong nhóm tuổi từ 30-79, cứ 3 người thì có 1 người bị cao huyết áp, thường là do ăn nhiều muối.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết bệnh tim mạch là nguyên nhân dẫn đến 40% số ca tử vong ở châu Âu (tương đương 10.000 ca tử vong/ngày, hay 4 triệu ca/năm), đồng thời kêu gọi người dân giảm lượng muối tiêu thụ trong bữa ăn.



Châu Âu hiện là khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp lớn nhất thế giới. Cụ thể, trong nhóm tuổi từ 30-79, cứ 3 người thì có 1 người bị cao huyết áp, thường là do ăn nhiều muối.

Theo thống kê, có 51 trong số 53 quốc gia ở khu vực châu Âu của WHO ghi nhận lượng muối tiêu thụ trung bình hằng ngày cao hơn mức khuyến nghị tối đa của WHO là 5 gram (tương đương một thìa cà phê), phần lớn do thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt.

WHO nhấn mạnh việc ăn nhiều muối làm tăng huyết áp, đây là nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ.



Báo cáo của WHO cho thấy nam giới tại châu Âu có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn gần 2,5 lần so với phụ nữ.

Tuy nhiên, nguy cơ này cũng có sự khác biệt theo địa lý, trong đó xác suất tử vong sớm (30-69 tuổi) do bệnh tim mạch ở Đông Âu và Trung Á cao gần gấp 5 lần so với Tây Âu.



Trước tình hình này, Giám đốc của WHO tại châu Âu Hans Kluge cho rằng từ nay đến năm 2030, việc thực hiện các chính sách nhằm giảm 25% lượng muối ăn có thể giúp 900.000 người tránh được các bệnh tim mạch./.

