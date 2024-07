Ca tử vong đầu tiên trên thế giới do virus Oropouche

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Bộ Y tế Brazil thông báo nước này vừa ghi nhận 2 ca tử vong do nhiễm virus Oropouche. Đây là những ca tử vong đầu tiên trên thế giới do dịch bệnh do ruồi và muỗi lây truyền này.



Trong thông báo, Bộ Y tế Brazil nêu rõ các trường hợp tử vong nói trên là 2 phụ nữ dưới 30 tuổi ở bang Bahia, Đông Bắc Brazil.

Hai người này không có bệnh nền, nhưng có những triệu chứng bệnh tương tự mắc sốt xuất huyết thể nặng. Bộ Y tế Brazil cho biết từ đầu năm đến nay đã ghi nhận tổng cộng 7.236 ca nhiễm virus Oropouche, trong đó đa số được báo cáo tại các bang Amazonas và Rondonia.



Virus Oropouche lần đầu tiên được phát hiện tại Brazil năm 1960. Đa số các ca nhiễm virus này tập trung ở khu vực Amazon của Brazil, nhưng một số nơi khác tại khu vực Mỹ Latinh cũng ghi nhận các ổ lây nhiễm virus này.



Theo trang web của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), hiện đã ghi nhận các ổ lây nhiễm Oropouche ở những khu vực thuộc Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba và Peru.



Virus Oropouche gây ra các triệu chứng giống như sốt xuất huyết: sốt cao, nhức đầu, đau khớp, buồn nôn, khó chịu. Trường hợp nặng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm tính mạng như viêm màng não./.

Ấn Độ ghi nhận hai trường hợp nhiễm virus Zika tại bang Maharashtra Một bác sỹ 46 tuổi cùng con gái của ông tại huyện Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika và sức khỏe của 2 cha con đều ổn định.