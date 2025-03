Việt Nam đóng góp giải pháp bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu ô nhiễm không khí

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã tích cực đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng tại Hội nghị Toàn cầu lần thứ hai về Ô nhiễm Không khí và Sức khỏe, khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong giải quyết vấn đề mang tính toàn cầu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, hội nghị diễn ra từ ngày 25-27/3 tại thành phố Catargena, Colombia, quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao từ nhiều quốc gia nhằm tìm kiếm giải pháp chiến lược ứng phó với ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trọng tâm của hội nghị là đánh giá tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Các đại biểu chia sẻ nhận định chung rằng thế giới vẫn chưa hành động đủ quyết liệt để giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Colombia Jaime Urrego nhấn mạnh ô nhiễm không khí không phải là vấn đề riêng lẻ, mà là hệ quả của mô hình phát triển dựa trên nhiên liệu hóa thạch, làm gia tăng bất bình đẳng và hủy diệt hành tinh.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Việt Nam đã cùng các nhà lãnh đạo y tế và chuyên gia môi trường từ khắp nơi trên thế giới thảo luận các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, phát triển giao thông bền vững, giảm khí thải từ phương tiện động cơ, quản lý hiệu quả chất thải công nghiệp và sinh hoạt, tăng cường quy định về kiểm soát khí thải công nghiệp... là những giải pháp nổi bật được đề cập tại hội nghị.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, tiểu đường và các vấn đề hô hấp. Đáng báo động hơn, 99% dân số thế giới đang hít thở không khí có nồng độ ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn của WHO.

Bà María Neira, Giám đốc phụ trách Sức khỏe Môi trường của WHO, cho biết ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn tác động đến toàn bộ cơ thể, gây ra gánh nặng bệnh tật khổng lồ cho hệ thống y tế toàn cầu.

WHO cũng cảnh báo rằng 2,1 tỷ người trên thế giới đang phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm ngay trong chính ngôi nhà của họ, chủ yếu do sử dụng bếp than, bếp củi hoặc hệ thống sưởi có phát thải cao. Điều này đặc biệt nghiêm trọng tại các quốc gia đang phát triển, nơi nhiều hộ gia đình chưa có điều kiện tiếp cận năng lượng sạch.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc tham gia hội nghị lần này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, đồng thời thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu vì một môi trường trong lành và sức khỏe cộng đồng./.

