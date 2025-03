Vì sao không khí ở Hà Nội ô nhiễm hơn Thành phố Hồ Chí Minh?

Dự báo, ngày 27-28/3, từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương thấp phổ biến 50-60%; Đông Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.