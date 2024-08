Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua Hàn Quốc trên thị trường OLED

Nhà máy đặt dây chuyền sản xuất màn hình OLED thế hệ thứ 8.6 đầu tiên trên thế giới. (Nguồn: Techgolly)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các công ty màn hình Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc trên thị trường tấm nền diode phát quang hữu cơ (OLED) toàn cầu lần đầu tiên trong quý I/2024.

Các công ty Hàn Quốc, vốn trước đây thống trị lĩnh vực OLED đòi hỏi công nghệ tiên tiến hơn màn hình tinh thể lỏng (LCD), giờ đây phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty Trung Quốc.

Sau khi dẫn đầu thị trường LCD toàn cầu bằng các chiến lược chi phí thấp, các công ty Trung Quốc đã mở rộng sự thống trị của mình sang OLED, gây áp lực lên ngành công nghiệp màn hình Hàn Quốc.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có công nghệ mới để vượt qua các đối thủ Trung Quốc, các công ty Hàn Quốc có nguy cơ mất đi sự thống trị thị trường OLED, giống như đã xảy ra với thị trường LCD.

Các công ty Trung Quốc đã mở rộng sang thị trường OLED cao cấp bằng cách tận dụng thị trường trong nước lớn của họ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia công bố ngày 11/8, các công ty màn hình Trung Quốc đã nắm giữ 49,7% thị phần OLED toàn cầu theo lô hàng trong 3 tháng đầu năm nay, bao gồm cả OLED cỡ vừa và nhỏ.

Thị phần của Hàn Quốc đã giảm xuống còn 49%, đứng thứ hai. Cách đây 1 năm, Hàn Quốc nắm giữ 62,3% thị phần so với 36,6% của Trung Quốc.

Chỉ trong một năm, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách hơn 20 điểm phần trăm và vượt qua Hàn Quốc. Trong thị trường OLED cỡ vừa và nhỏ, các công ty Trung Quốc đã đạt được vị trí hàng đầu với 50,5% thị phần, vượt qua 48,2% của Hàn Quốc.

Sự tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc được thúc đẩy bởi thị trường nội địa với 1,4 tỷ người. Sự gia tăng tiêu dùng kết hợp với các ưu đãi của chính phủ cho việc sử dụng linh kiện trong nước, đã thúc đẩy các công ty màn hình Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Công nghiệp màn hình Hàn Quốc, thị phần linh kiện Hàn Quốc trong các tấm nền OLED được các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Huawei và Oppo sử dụng đã giảm từ 78% vào năm 2021 xuống còn 16% vào năm 2023.

Các nhà sản xuất này hiện đang ngày càng tung ra nhiều điện thoại thông minh có tấm nền OLED của Trung Quốc, tiếp thị chúng là sản phẩm "cao cấp tiết kiệm chi phí" sử dụng OLED sản xuất trong nước.

OLED Trung Quốc chủ yếu có trong các sản phẩm trong nước hoặc trong các mẫu giá rẻ của Apple do chất lượng và năng suất thấp hơn so với OLED Hàn Quốc. Một người trong ngành cho biết: "Các công ty Trung Quốc vẫn chưa bắt kịp công nghệ Hàn Quốc về mức tiêu thụ điện năng, trọng lượng và chất lượng hình ảnh, đó là lý do tại sao họ không cung cấp các sản phẩm cao cấp như iPad của Apple."

Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc đặt mục tiêu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ bằng cách đầu tư mạnh vào lợi nhuận từ thị trường trong nước.

Khi công nghệ OLED mở rộng từ điện thoại thông minh sang máy tính bảng, máy tính xách tay và PC, các công ty Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào các lĩnh vực này. Ví dụ, BOE đã công bố khoản đầu tư 63 tỷ nhân dân tệ (khoảng 8,79 tỷ USD) vào năm 2023 để xây dựng dây chuyền sản xuất OLED cho các sản phẩm công nghệ thông tin và Visionox đang xây dựng một nhà máy OLED phục vụ mục đích công nghệ thông tin.

Công ty nghiên cứu thị trường Display Supply Chain Consultants (DSCC) dự đoán rằng các nhà sản xuất Trung Quốc như BOE và CSOT sẽ chiếm 85% chi tiêu cho thiết bị hiển thị toàn cầu từ năm 2020 đến năm 2027, so với mức dự kiến là 12% của các công ty Hàn Quốc./.

