Trung Quốc: Nổ mỏ than khiến 7 thợ mỏ mắc két đã thiệt mạng

Ngày 15/3, đã xảy ra một vụ nổ mỏ than ở huyện Trung Dương, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến 7 thợ mỏ thiệt mạng.

Chính quyền huyện cho biết vụ việc xảy ra sáng 15/3, tại mỏ Taoyuan Xinlong.

Công tác tìm kiếm cứu hộ đã diễn ra khẩn trương nhưng toàn bộ 7 thợ mắc kẹt trong mỏ đã thiệt mạng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tại Trung Quốc vẫn thường xảy ra các vụ nổ mỏ than. Mới đây, chiều 11/3, mỏ than Xieqiao của công ty Huaihe Energy tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc đã phát nổ khi 24 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất trong hầm mỏ. Bảy người đã thiệt mạng.

Trước đó, vụ nổ mỏ than của công ty Khai thác than Bình Đỉnh Sơn Thiên An vào chiều 12/1 đã làm 8 người thiệt mạng./.

