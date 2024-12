Bệnh lạ ở CHDC Congo tiếp tục lây lan, lấy đi sinh mạng của hàng chục người

Các trường hợp nặng có biểu hiện khó thở, thiếu máu và suy dinh dưỡng cấp tính. Tổng cộng 31 trường hợp tử vong do căn bệnh lạ này, hầu hết các ca bệnh đều là trẻ em dưới 5 tuổi.

Nhiều vùng ở CHDC Congo đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và dịch vụ y tế chất lượng. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ngày 24/10-5/12, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 406 ca mắc bệnh chưa rõ nguyên nhân với các triệu chứng như sốt, đau đầu, ho, sổ mũi và đau nhức cơ bắp.

Các trường hợp nặng có biểu hiện khó thở, thiếu máu và suy dinh dưỡng cấp tính. Tổng cộng 31 trường hợp tử vong do căn bệnh lạ này, hầu hết các ca bệnh đều là trẻ em dưới 5 tuổi.

Theo WHO, những người mắc bệnh sinh sống ở khu vực Panzi, tỉnh Kwango, Tây Nam Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là khu vực nông thôn xa xôi và khó tiếp cận do đang trong mùa mưa, trong khi tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng tồi tệ trong những tháng gần đây. Tỷ lệ tiêm chủng tại khu vực này thấp và thiếu nhân viên, dịch vụ y tế chất lượng.

Hiện lực lượng chức năng đang xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh và không loại trừ khả năng nhiều căn bệnh khác nhau cùng kết hợp, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

WHO cho biết sốt rét là một căn bệnh phổ biến ở khu vực này và có thể là nguyên nhân chính hoặc góp phần gây ra các ca tử vong và tình trạng suy dinh dưỡng cho bệnh nhân, cùng một số bệnh khác như viêm phổi cấp tính, cúm, COVID-19 và sởi.

Trước tình hình trên, ngày 9/12, Bộ Y tế Italy đã tổ chức cuộc họp với các đại diện của Viện Y tế quốc gia Italy (ISS) để đánh giá tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như ca nghi mắc bệnh nhập cảnh tại tỉnh Lucca của nước này.

Bộ Y tế Italy đã thành lập đội đặc trách về các bệnh truyền nhiễm để theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong những tuần gần đây ở Cộng hòa Dân chủ Congo31.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) cũng cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ và dự kiến tổ chức họp bàn để ứng phó ngay khi có thêm thông tin về dịch bệnh./.

WHO cử chuyên gia tới CHDC Congo điều tra bệnh lạ khiến nhiều người tử vong Bộ Y tế Công cộng CHDC Congo cho biết đến nay đã có 394 ca mắc bệnh lạ và 30 ca tử vong tại khu vực y tế Panzi; các triệu chứng của bệnh bao gồm nhức đầu, ho, sốt, khó thở và thiếu máu.