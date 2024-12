Trung Quốc trải qua mùa Thu ấm nhất trong hơn 60 năm

Du khách muốn khám phá văn hóa, kiến trúc truyền thống của người dân Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Ngày 4/12, Trung tâm Khí hậu Quốc gia (NCC) Trung Quốc cho biết nước này trải qua mùa Thu ấm nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu quan sát khí tượng hoàn chỉnh vào năm 1961.



Theo trung tâm, từ ngày 1/9 – 30/11, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc là 11,8 độ C, cao hơn 1,5 độ C so với mức nhiệt trung bình của cùng kỳ các năm trước.

Trong số các khu vực trên cả nước, miền Trung, miền Đông, Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc có nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian này cao hơn 2-4 độ C so với cùng kỳ những năm trước.



Trung tâm trên dự báo nhiệt độ tại phần lớn các khu vực của Trung Quốc vào mùa Đông năm nay sẽ tiệm cận hoặc cao hơn mức nhiệt trung bình của các năm trước.



Đầu tháng 9 năm nay, NCC cho biết nước này cũng đã trải qua tháng 8 nóng nhất trong vòng hơn 60 năm trở lại đây./.

