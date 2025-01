Tự Long, Việt Tú lần đầu hội ngộ trên truyền hình để chia sẻ câu chuyện về Tết

Vào 10h45 sáng mùng Một Tết (29/1), Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, đạo diễn Việt Tú và nhà sản xuất Trần Bích Ngọc sẽ ghé thăm Đài Hà Nội trong chương trình “Khách đến xông nhà.”

Đây là đầu tiên họ hội ngộ trong một chương trình truyền hình để chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm Tết của mỗi người.

Với đạo diễn Việt Tú - một người con Hà Nội, Tết là phong vị, là truyền thống, dù có đi đâu về đâu, con cái dẫu có đi du học xa thì ngày Tết vẫn phải có mặt ở nhà, sum họp, đoàn viên, cả gia đình cùng nhau dọn dẹp, bao sái ban thờ…

Với Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, ấn tượng Tết trong anh là sáng mùng Một háo hức được mặc bộ quần áo mới đi chúc Tết ông bà.

Tết của nhà sản xuất Trần Bích Ngọc thì kéo dài đến hai tháng bởi gia đình chị thường lên lịch tuốt lá đào, lá mai, xới đất để trồng cây, trồng hoa từ khoảng tháng 10 âm lịch. Niềm háo hức, mong chờ đào mai ra nụ khiến Tết của chị thật đặc biệt.

Những nét đẹp văn hoá truyền thống ngày Tết thông qua những chia sẻ của các nghệ sỹ trở nên sống động, thú vị và đầy bản sắc. Từ đó, các nghệ sỹ tiếp tục mang tới câu chuyện về việc gìn giữ, phát huy di sản văn hoá dân tộc.

Đạo diễn Việt Tú đánh giá cao chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” mà Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long tham gia khi đã làm được một việc rất quan trọng là đưa văn hoá dân tộc trở lại với đời sống giới trẻ.

Các khách mời đều thống nhất rằng sự phát triển hay hội nhập nào cũng phải dựa trên nền tảng văn hoá dân tộc.

Ở lĩnh vực điện ảnh, nhà sản xuất Trần Bích Ngọc cho rằng khán giả quốc tế không cần những yếu tố Hollywood trong tác phẩm điện ảnh của Việt Nam, họ muốn nhìn thấy một câu chuyện của Việt Nam, một bản sắc, con người, cách hành xử, những nhân vật, bối cảnh đậm vị Việt Nam. Càng đi sâu về văn hóa, đưa được văn hóa, bản sắc của mình vào trong phim thì mới tạo được sự khác biệt trong tiếng nói điện ảnh của Việt Nam và có được thành công.

Bên cạnh đó, nghệ sỹ Tự Long cũng chia sẻ những câu chuyện về kết nối với các đàn em khi tham gia gameshow, để từ đó, truyền tải những nét đẹp của những tác phẩm mang đậm màu sắc Việt Nam tới thế hệ trẻ tuổi. Anh cũng đề cao những người trẻ - những người luôn mang trong mình tình yêu với đất nước và sẵn sàng thể hiện tình yêu đó theo một cách riêng. Nam nghệ sỹ hào hứng chia sẻ niềm vui và sự bất ngờ vì chưa bao giờ anh nghĩ rằng 50 tuổi đầu lại có được một FC (nhóm người hâm mộ) hùng hậu đến thế.

Từ những giá trị về văn hoá, di sản dân tộc cần được giữ gìn và phát huy, các vị khách mời cho rằng ngành công nghiệp văn hoá rất cần sự chung tay của tất cả mọi người, rất cần những thể chế, chính sách để phát triển một cách bài bản./.

Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long đã có một năm rất nhiều dấu mốc đáng nhớ như Giải thưởng Nghệ sỹ truyền cảm hứng năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng; Giải thưởng Đào Tấn 2024, Giải X-Brother - Anh tài của những anh tài trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai,” một trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng We Choice Award 2024...

Đạo diễn Việt Tú đã có nhiều dự án liên quan đến công nghiệp văn hoá: Không gian trải nghiệm thị giác nhập vai lớn nhất Việt Nam tại The Galleria by Masterise Homes; tác giả của sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam tại The Global City; đưa công nghệ “Người bay phản lực” lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam…

Nhà sản xuất Trần Bích Ngọc đã vinh dự tham gia Liên hoan phim Quốc tế Berlin 2024 với phim “Culi không bao giờ khóc” (đạo diễn Phạm Ngọc Lân), tham gia Oscar 2024 với phim “Tro tàn rực rỡ” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), làm giám khảo tại Liên hoan phim châu Á 2024 tổ chức tại Đà Nẵng…