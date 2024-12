Tuần lộc có thể thay đổi màu mắt để "tương thích" với những tháng dài mùa Đông

Ba nhà nghiên cứu từ Viện Địa cực Na Uy cho biết thảm họa "quy mô lớn chưa từng có" này là do biến đổi khí hậu đẩy loài tuần lộc vào tình trạng thiếu thức ăn nghiêm trọng.

Cùng với hải mã và tuần lộc, 62 loài động vật hoang dã khác ở Bắc Cực đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nhiệt độ Trái đất ấm lên làm cạn kiệt nguồn thức ăn và thay đổi môi trường sống của chúng.

21/04/2017 14:52

Nhiều cá thể tuần lộc chết do thiếu thức ăn, đặc biệt là tuần lộc con do nguồn thức ăn của loài động vật này chủ yếu là địa y và rêu mọc dưới tuyết lạnh sẽ khan hiếm do nhiệt độ tăng cao.