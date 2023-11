Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thắp nên tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Lễ Tưởng niệm các Nạn nhân Tử vong do Tai nạn Giao thông năm 2023 đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức tối 19/11, tại Quảng trường thành phố Hòa Bình.

Tham dự Lễ Tưởng niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; lãnh đạo các bộ, ngành là cơ quan thành viên của Ủy ban, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 là “Ngày Thế giới Tưởng niệm các Nạn nhân Tử vong do Tai nạn Giao thông” trên toàn cầu, hàng năm, Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông. Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại,” đây là năm thứ 12 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.

Tối 19/11 diễn ra Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ với người thân của họ.

Bày tỏ nỗi xót xa trước những số phận nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến tất cả các gia đình, thân nhân các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Bộ trưởng cho biết, trên đất nước ta, mỗi ngày vẫn có nhiều người bước ra khỏi nhà nhưng vĩnh viễn không còn được trở về, nhiều người mang thương tật suốt đời và nhiều gia đình trong phút chốc lâm vào hoàn cảnh éo le, bi thương chỉ vì tai nạn giao thông.

Khách mời tham dự chương trình cùng thả điều ước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trong 10 tháng năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị cướp đi mạng sống cùng với 6.973 người bị thương. Đây là những con số đau lòng “biết nói” khiến chúng ta phải nghiêm túc suy ngẫm…

Theo Bộ trưởng, thiệt hại do tai nạn giao thông là không gì bù đắp được. Hàng ngàn gia đình bị tổn thương, vợ chồng chia lìa, cha mẹ mất con, nhiều em nhỏ trở thành côi cút. Những di chứng đau thương của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa đối với những người thân, bạn bè, người bị nạn.

Người dân vẫn còn tâm lý hoang mang, lo lắng mỗi khi bắt đầu một hành trình... Thêm nữa, thiệt hại do tai nạn giao thông đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

“Hôm nay, chúng ta cùng với nhân dân trên toàn thế giới tưởng niệm các nạn nhân không may tử vong do tai nạn giao thông, chia sẻ những đớn đau, mất mát mà người thân của họ phải gánh chịu.

Đây cũng là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ, trăn trở để biến mất mát, thương đau thành những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu và đẩy lùi tai nạn giao thông,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng kêu gọi mỗi người hãy tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông; cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và nhân ái, để không ai trong chúng ta phải ăn năn, hối hận muộn màng với suy nghĩ “giá như…”

Khi tham gia giao thông, chúng ta thường đọc đâu đó trên đường lời cảnh báo “nhanh một giây, chậm cả một đời,” nhưng thực tế chúng ta cần nhắc nhau “nhanh một giây... có thể làm chậm nhiều cuộc đời,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh, hưởng ứng "Ngày Thế giới Tưởng niệm các Nạn nhân Tử vong do Tai nạn Giao thông," tỉnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền nỗi đau do tai nạn giao thông, nguyên nhân và cách phòng tránh, đồng thời tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Hoạt động này được người dân tích cực hưởng ứng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn," với tinh thần "Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông" tại ngành, đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm những người đã mất do tai nạn giao thông.

Cũng tại Lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đại diện các bộ, ngành, tỉnh Hòa Bình đã trao tặng 20 mũ bảo hiểm cho học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình.

Đây là 20 chiếc mũ bảo hiểm trong số 600 chiếc được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng cho học sinh trên địa bàn tỉnh trong dịp này./.

