Tuyên Quang: Quên mình cứu người giữa dòng nước lũ

Cán bộ, nhân viên Viễn thông MobiFone Tuyên Quang ứng cứu trong mưa, lũ. (Nguồn: Facebook Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tỉnh Tuyên Quang bị ngập lụt trên diện rộng, chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trong mưa lũ, các lực lượng tuyến đầu như Quân đội, Công an, … đã giúp đỡ người dân di dời người già, trẻ nhỏ, tài sản khỏi vùng ngập lụt, nguy hiểm; đặc biệt có những tấm gương dũng cảm, bất chấp nguy hiểm để ứng cứu kịp thời các nạn nhân không may bị lũ cuốn.

Trong đó, các anh Lại Duy Khánh và Trần Đức Khởi, cán bộ kỹ thuật Tổ Viễn thông MobiFone tỉnh Tuyên Quang là những trường hợp điển hình.

Kể lại sự việc cứu người trong cơn lũ dữ, anh Lại Duy Khánh cho biết, khoảng 22 giờ ngày 10/9 vừa qua, sau khi nhận được tin nhà trạm phát sóng khu vực tổ 29, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang có nguy cơ bị ngập, các anh Khánh và Khởi, cán bộ kỹ thuật Tổ Viễn thông MobiFone tỉnh Tuyên Quang đã lên đường ứng cứu.

Sau khi tiếp cận, hai anh nhanh chóng tháo các thiết bị, đưa lên các vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn. Trên đường quay về, gần 1 giờ ngày 11/9, khi nước đã ngập sâu, chảy xiết, hai anh gặp một người dân đang chơi vơi giữa dòng lũ, tình thế rất cấp bách. Bất chấp nguy hiểm, hai anh liều mình bơi thuyền ra ứng cứu.

Anh Trần Đức Khởi chia sẻ: "Trên đường về do có thêm trang thiết bị, lại gặp dòng nước xiết, chiếc thuyền nhỏ bị lật, toàn bộ đồ bảo hộ, mũ, điện thoại của chúng tôi bị trôi theo dòng nước. Sau khi vật lộn, ổn định lại chiếc thuyền, đi được một đoạn, nghe tiếng kêu cứu của người gặp nạn, ngay lập tức chúng tôi bơi thuyền ra dòng nước chảy xiết để cứu người. Do dòng nước lũ chảy quá xiết nên chúng tôi phải mất nhiều thời gian mới có thể ứng cứu, đưa người gặp nạn đến chỗ an toàn,"

Nhớ lại giây phút gặp nguy hiểm nhưng may mắn được cứu giúp, anh Nguyễn Hải Nam, sinh năm 2005 xúc động chia sẻ: "Hôm đó nước lũ lên nhanh, sợ bà nội ở một mình gặp nguy hiểm nên tôi đã đi xe máy từ thôn 7, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang đến nhà bà ở phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang để xem xét tình hình, kê dọn đồ đạc giúp.

Đến 23 giờ hôm đó, nhận được tin báo khu vực nhà tôi ở thôn 7, xã Kim Phú bị ngập do nước lũ, tôi vội vàng về nhà. Trên đường trở về khi nước lũ đã dâng cao, chảy xiết, đi đến khu vực tổ 29, phường Tân Hà, nước lũ đã cuốn trôi cả người và xe máy. May mắn tôi ôm được vào cột biển báo giao thông nên tạm thời thoát nạn. Lúc đó, tôi rất hoảng loạn, bật đèn flash điện thoại ra hiệu và kêu cứu. Rất may thuyền của các anh Khánh và Khởi đi qua phát hiện nên đã ứng cứu kịp thời."

Ông Nguyễn Việt Phú, Phụ trách Đài Viễn thông Thái Nguyên, Trung tâm Mạng lưới MobiFone 8 tỉnh phía Bắc, cho biết ngay từ khi có tin bão, lũ tại các tỉnh miền Bắc, lãnh đạo Tổng Công ty viễn thông MobiFone đã chỉ đạo tất cả các trung tâm, mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin và thông tin liên lạc được thông suốt trong suốt đợt mưa lũ; đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, thiết bị để phục vụ cho người dân.

Ngoài ra, trong trường hợp bị mất điện các trung tâm có thể phục vụ người dân trong phạm vi nguồn lực của mình như giúp người dân sạc pin điện thoại; hỗ trợ người dân sử dụng ánh sáng của máy phát điện, đặc biệt nếu gặp trường hợp người dân gặp nạn phải cứu trợ ngay, đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân.

Hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của các anh Lại Duy Khánh và Trần Đức Khởi, cán bộ kỹ thuật Tổ Viễn thông MobiFone tỉnh Tuyên Quang cũng đã được Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc tuyên dương, khen thưởng kịp thời./.

