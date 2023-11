Ưu đãi dịp mua sắm Black Friday hấp dẫn hơn khi kinh tế gặp khó

Các chương trình giảm giá dịp Black Friday ở Mỹ được cho là sẽ rất lớn. (Nguồn: AFP)

Những nỗ lực của lĩnh vực bán lẻ Mỹ nhằm thu hút khách hàng dịp nghỉ lễ sẽ đạt đỉnh điểm vào cuối tuần này với ngày mua sắm Black Friday (Thứ Sáu đen) đã quen thuộc, tiếp đến là ngày Cyber Monday (Thứ Hai điện tử) mới phổ biến gần đây.

Năm nay, dịp mua sắm sôi động sau Lễ Tạ ơn diễn ra trong lúc tiếp tục có những lo ngại về nền kinh tế, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp.

Do vậy, các chương trình giảm giá được cho là sẽ rất lớn, cho thấy sức ép đối với các cửa hàng trong việc thu hút khách hàng vốn đang có tâm lý thận trọng do giá một số mặt hàng vẫn cao và những tác động do đại dịch vẫn còn.

Hiệp hội Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) nhận định sẽ có trên 182 triệu khách hàng ghé thăm các cửa hàng và mua sắm trực tuyến dịp cuối tuần này.

Mỹ: Mùa Black Friday diễn ra sớm do các nhà bán lẻ thay đổi chiến lược Ngay từ giữa tháng 11, các nhà bán lẻ như Best Buy, Macy's, H&M và công ty thương mại điện tử như Shein, Temu đã tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá 30% cho một số sản phẩm giới hạn.

Con số trên, tương đương với hơn một nửa dân số Mỹ, sẽ vượt 16 triệu người so với năm ngoái và là kỷ lục kể từ khi NRF bắt đầu theo dõi số này vào năm 2017.

Trong khi Black Friday vẫn có ý nghĩa quan trọng, các cửa hàng thực tế đã áp dụng các hình thức khuyến mãi trong nhiều tuần, triển khai các chương trình Black Friday sớm hơn từ tháng 10.

Các ưu đãi sớm cho thấy sự cạnh tranh gia tăng giữa các nhà bán lẻ đang nỗ lực để giành được khách hàng khi có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn trên không gian mạng.

Trong khi đó, một số khách hàng sẽ hoãn mua các món đồ có giá trị lớn cho đến gần Giáng sinh.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia khuyên rằng người tiêu dùng nên chờ đến tháng 12, khi có những ưu đãi lớn hơn./.