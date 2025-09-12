Bản tin 60s ngày 12/9/2025 gồm những nội dung sau:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng nào?

Cứu nhiều người mắc kẹt sau tai nạn kinh hoàng trên cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Triệt phá đường dây sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng.

Cựu Tổng giám đốc SJC sắp hầu tòa.

Công an mời lên làm việc, streamer Độ Mixi khai nhận những gì?

FBI công bố hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD truy tìm kẻ ám sát Charlie Kirk.

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro lĩnh án 27 năm tù, Mỹ phản ứng ra sao?

NATO siết chặt phòng thủ sau vụ UAV Nga xâm phạm Ba Lan./.