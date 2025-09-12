Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng nào?

Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trong đó đáng chú ý là quy định rõ thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo dõi VietnamPlus
Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng nào?
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 12/9/2025 gồm những nội dung sau:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng nào?

Cứu nhiều người mắc kẹt sau tai nạn kinh hoàng trên cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Triệt phá đường dây sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng.

Cựu Tổng giám đốc SJC sắp hầu tòa.

Công an mời lên làm việc, streamer Độ Mixi khai nhận những gì?

FBI công bố hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD truy tìm kẻ ám sát Charlie Kirk.

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro lĩnh án 27 năm tù, Mỹ phản ứng ra sao?

NATO siết chặt phòng thủ sau vụ UAV Nga xâm phạm Ba Lan./.

#tai nạn la sơn túy loan #tài sản cán bộ cấp cao #nước yến giả #độ mixi hút shisha #xét xử cựu tổng giám đốc sjc #kẻ ám sát charlie kirk #cựu tổng thống brazil đi tù #uav nga

Podcast mới nhất