"Vấn đề kháng kháng sinh có thể dẫn đến bẫy đói nghèo ở Việt Nam"

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam cho hay hiện nay các phương pháp điều trị đáng tin cậy nhất như kháng sinh, thuốc kháng virus, kháng nấm đang trở nên kém hiệu quả hơn do tình trạng kháng kháng sinh.

Ngành y tế kêu gọi người dân cùng hành động phòng, chống tình trạng kháng thuốc kháng sinh để bảo vệ con người, xã hội và các thế hệ tương lai. (Ảnh: MQ/Vietnam+)

Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam với nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều về vấn đề nông nghiệp, xuất khẩu thì vấn đề kháng kháng sinh cũng tạo ra gánh nặng cho người dân.

Đặc biệt ở Việt Nam, vấn đề kháng kháng sinh có thể dẫn đến bẫy đói nghèo, làm gia tăng tổn hại về kinh tế cũng như các gánh nặng đối với nhiều gia đình và những người bệnh.

Ông Thomas Gass - Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại buổi họp báo về Chương trình Cộng đồng về Phòng, chống kháng kháng sinh (AMR) diễn ra ngày 22/11 tại Hà Nội, nhân Tuần lễ nhận thức về kháng thuốc Thế giới được tổ chức trên toàn thế giới từ ngày 18-24/11 hàng năm.

‘Dù có tiến bộ khoa học, kháng thuốc vẫn là mối lo ngại ở Việt Nam’ Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết kháng thuốc vẫn đang là mối lo ngại ở Việt Nam bất chấp những tiến bộ khoa học đã đạt được trong 10 năm qua.

Chương trình là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030 theo Quyết định 1121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm kêu gọi người dân cùng hành động phòng, chống tình trạng kháng thuốc kháng sinh để bảo vệ con người, xã hội và các thế hệ tương lai của đất nước.

Ông Thomas Gass - Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam. (Ảnh: T.G/Vietnam+)



Đáng lưu ý, tình trạng kháng kháng sinh như một thách thức với toàn nhân loại, tạo ra gánh nặng việc áp dụng các kỹ thuật mới giảm hiệu quả và đây như một đại dịch thầm lặng. Vấn đề này không chỉ ở một quốc gia mà có mối liên hệ giữa các quốc gia với nhau.

Đại sứ Thomas Gass nhấn mạnh trong xã hội các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, những người suy giảm miễn dịch và những người sống trong nghèo đói có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn và nguồn lực để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế. Vì vậy, cần phải ưu tiên sử dụng các thuốc kháng sinh trong y học một cách có trách nhiệm. Thụy Sỹ đồng hành cùng với chương trình kháng thuốc kháng sinh mạnh mẽ khi cam kết là một nền kinh tế sản xuất thuốc có trách nhiệm.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ năm 2020-2023 Việt Nam có khoảng 269.681 ca tử vong do đề kháng kháng sinh. Tỷ lệ kháng kháng sinh tại Việt Nam ở mức cao do nhiều yếu tố như lạm dụng và sử dụng kháng sinh quá mức, bán thuốc kháng sinh không có đơn thuốc của bác sỹ, và chỉ định sử dụng kháng sinh chưa phù hợp.

Ông Charaf Eddine Kadri - Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam giải thích việc mua kháng sinh không có đơn thuốc tại các nhà thuốc cho các bệnh như là cảm cúm thông thường và việc sử dụng kháng sinh không phù hợp này sẽ gia tăng nguy cơ người bệnh bị tác dụng không mong muốn, làm cho kháng sinh trở nên kém hiệu quả khi điều trị các bệnh lý nhiễm trùng mà trước đó kháng sinh này có hiệu quả. Điều này sẽ tạo ra một vòng xoáy buộc phải sử dụng các loại kháng sinh mạnh hơn để điều trị những bệnh lý nhiễm trùng đơn giản, dễ điều trị trước đây cho người bệnh, kể cả trẻ em.

Chương trình Cộng đồng về Phòng, chống kháng kháng sinh (AMR) với chủ đề “Kháng sinh đúng liều - Đủ yêu tổ ấm” được triển khai trong thời gian 5 năm (từ ngày 1/11/2024 đến ngày 31/12/2028, tập trung tiếp cận thông tin và giáo dục cộng đồng rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng kháng sinh có trách nhiệm./.