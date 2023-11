VCCI: Đẩy mạnh lộ trình Xanh hóa ngành dệt may để nâng cao năng lực cạnh tranh

Xanh hóa ngành dệt may đang là cuộc đua của nhiều nhãn hàng may mặc trên thế giới. Hàng loạt các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử có trách nhiệm với môi trường đã được đưa vào áp dụng cho các nhà cung cấp.

Các quy định của các thị trường nhập khẩu may mặc lớn (như châu Âu và Mỹ) sẽ ngày càng khắt khe hơn. (Ảnh: Vietnam+)

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) cho biết sẽ phối hợp cùng Công ty Global PR Hub tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dệt may trên lộ trình tăng trưởng Xanh," ngày 1/12.

Hội thảo dự kiến có khoảng 100 đại diện từ các doanh nghiệp dệt may, hiệp hội và doanh nghiệp tài chính, năng lượng tham gia. Mục đích của hội thảo tạo diễn đàn trao đổi, kết nối các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trước xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững.

Theo ban tổ chức, xanh hóa ngành dệt may đang là cuộc đua của nhiều nhãn hàng may mặc trên thế giới với hàng loạt các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử có trách nhiệm với môi trường được đưa vào áp dụng cho các nhà cung cấp. Vì vậy, các quy định của các thị trường nhập khẩu may mặc lớn (như châu Âu và Mỹ) sẽ ngày càng khắt khe hơn và khiến các doanh nghiệp may mặc Việt Nam đứng trước nguy cơ khó giữ được vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu nếu không thực hiện đầu tư chuyển đổi.

Xanh hóa dệt may: Thiếu chiến lược bài bản sẽ dần mất đi năng lực cạnh tranh Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinatex, doanh nghiệp cần bám sát thị trường, khách hàng để có chiến lược phù hợp, bởi Xanh hóa dệt may sẽ không thể có câu trả lời chung cho tất cả doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc VCCI-HCM nhấn mạnh dệt may là một trong các ngành công nghiệp luôn phải chịu áp lực hàng đầu trước xã hội và người tiêu dùng về vấn đề ô nhiễm môi trường. Để củng cố thị phần xuất khẩu của Việt Nam trên bản đồ dệt may thế giới, các doanh nghiệp trong nước cần phải có định hướng chiến lược chuyển đổi rõ ràng, đồng bộ và hiệu quả để đón đầu các thay đổi sắp tới của thị trường, đặc biệt là Mỹ và Châu u, hai thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Tại Hội thảo, đại diện từ Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) sẽ trình bày tham luận về bức tranh toàn cảnh về các thị phần dệt may hiện nay trên thế giới cũng như xu hướng gia tăng tính tuần hoàn và xanh hóa ngành dệt may, do nhiều thị trường đang dần triển khai các quy định đánh giá. Từ đó, đại diện từ AHK sẽ gợi ý những tầm nhìn định hướng cho doanh nghiệp dệt may Việt, hướng tới xu hướng tiêu dùng xanh cũng như ứng xử có trách nhiệm với môi trường, lao động, nhân quyền.

Trước đó, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đưa ra các mục tiêu xanh hóa tới năm 2023 cho các doanh nghiệp thành viên, góp phần vào mục tiêu chung của quốc gia giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, kiến thức chuyên môn, nguồn lực hạn chế là các khó khăn hiện nay của ngành trên con đường tăng trưởng xanh. Nội dung này cũng sẽ được phân tích dưới chia sẻ của đại diện từ phía Hiệp hội Dệt may trong phiên thảo luận.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng văn phòng đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mặc dù chi phí đầu tư cao nhưng chuyển đổi xanh là tất yếu, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này nếu muốn tiếp tục giữ vững vị thế của mình trên thị trường xuất khẩu.

“Định hướng chuyển đổi sớm sẽ giúp doanh nghiệp Việt có lợi thế cạnh tranh khi các quy định chính thức được áp dụng vào ngành dệt may,” bà Mai nói.

Nội dung về năng lượng sạch cũng là chủ đề cũng được các doanh nghiệp quan tâm trong xu hướng chuyển đổi tăng trưởng xanh. Nhưng, nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng vì thị trường năng lượng còn khá mới mẻ, có nhiều yếu tố cần cân nhắc về tính hiệu quả và an toàn để tối đa hóa chi phí đầu tư.

Với vai trò định hướng, đại diện từ hai thương hiệu năng lượng mặt trời là SolarEdge và LONGi sẽ cung cấp trong hội thảo những ứng dụng công nghệ mới cùng các tiêu chuẩn an toàn, để các doanh nghiệp có thêm tư liệu trong việc lựa chọn chuyển đổi bắt đầu từ nguồn năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cho biết các điển hình và bài học kinh nghiệm từ các nước phát triển sẽ được các diễn giả khách chia sẻ./.