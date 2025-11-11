Vì sao cơn bão số 14 Fung Wong đổi hướng bất thường?

Bản tin 60s ngày 11/11/2025 gồm những nội dung sau:

Vì sao bão Phượng Hoàng đổi hướng bất thường?

Thời gian dự kiến xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục.

Hàng loạt cá lồng bè chết sau bão, người dân trắng tay.

Làm rõ vụ ôtô bị bao vây, tài xế điều khiển xe "điên loạn" tại Nghệ An.

Cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị cuốn trôi sau bão Kalmaegi.

Campuchia nêu nguyên nhân binh sỹ Thái Lan bị thương.

Nội bộ Đảng Dân chủ bất đồng quanh thỏa thuận ngân sách mới của Mỹ.

Iran tuyên bố tăng mạnh năng lực tên lửa sau xung đột với Israel./.