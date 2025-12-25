Kinh tế
Vì sao số tỷ phú dưới 30 tuổi tăng cao kỷ lục? (DPT)

Năm 2025 đánh dấu kỷ lục chưa từng có khi số tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi tăng vọt, phần lớn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong vài tháng, nhiều doanh nhân tuổi 20 đã bước thẳng vào hàng ngũ siêu giàu.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Vì sao số tỷ phú dưới 30 tuổi tăng cao kỷ lục?

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước khi đóng cửa nghỉ lễ

Người Mỹ đối mặt với áp lực tài chính kỷ lục trước thềm năm mới

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
