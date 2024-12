Video lễ tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Sáng 17/12, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai năm 2024.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm kiểm tra công tác chuẩn bị.

Hai khinh khí cầu treo cờ Tổ quốc Việt Nam bay nổi bật chính giữa xuyên suốt phần trình diễn nghệ thuật.

Sau phần nghệ thuật là phần lễ với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, đại biểu trong nước và quốc tế.

Dự kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có bài phát biểu chào mừng Triển lãm. Các đại biểu sau đó sẽ nhấn nút khai mạc.

Tiếp đó là màn bay chào mừng và trình diễn võ, quân khuyển.

Chương trình bay chào mừng do lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam đảm nhiệm; trình diễn võ thuật do Bộ đội Đặc công đảm nhiệm; huấn luyện Quân khuyển do Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, tại Lễ khai mạc còn có phần trình diễn của Đội nữ Quân nhạc và Đoàn Nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 19-22/12 tới, tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Lễ khai mạc được tổ chức vào sáng 19/12.

Triển lãm có tổng diện tích toàn bộ khu vực tổ chức hơn 100.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà 15.000m2 (tăng gấp đôi so với triển lãm năm 2022) và diện tích ngoài trời hơn 20.000m2.

Triển lãm sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan miễn phí từ 13 giờ 30 ngày 21/12./.

(Nguồn video: Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội Việt Nam)