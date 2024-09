Video trực tiếp vụ sập cầu Phong Châu: Nghiên cứu lắp đặt cầu phao qua sông Hồng

Trích xuất camera xác minh chính xác thông tin

Hiện người nhà của nạn nhân bị mất tích đã có mặt tại hiện trường để được lực lượng chức năng hỗ trợ trích xuất camera xác minh chính xác thông tin. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt triển khai phương án phân luồng giao thông ở tất cả các hướng để tránh các phương tiện từ Hà Nội lên và các tỉnh khác về đi qua cầu Phong Châu, đảm bảo phân luồng từ xa.

Các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế... sẵn sàng các phương án để triển khai cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn. Thân nhân những nạn nhân bị mất tích đã có mặt tại hiện trường. Lo lắng, hoảng hốt, bất an... là tâm trạng của những người cha, người mẹ, người vợ khi nghe tin người thân gặp nạn.

(Nguồn: Báo Phú Thọ)