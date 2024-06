Video xe khách đâm vào dòng người chờ đèn đỏ làm 2 người tử vong

Xe ô tô chở công nhân (loại 28 chỗ ngồi) lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng TP.HCM đi Long An thì bất ngờ lao bên phải, đâm vào dòng xe máy cùng chiều đang dừng chờ đèn đỏ làm 2 người tử vong.

Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều ngày 6/6 tại Long An khi một chiếc xe bus mất lái đâm vào hàng loạt người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, khiến 2 người tử vong.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 06/6, xe ô tô chở công nhân (loại 28 chỗ ngồi) mang biển kiểm soát 63B-00063 do tài xế Trần Kim Thức (64 tuổi) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng TP.HCM đi Long An.

Khi đến ngã tư Bình Nhựt (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì bất ngờ lao bên phải, đâm vào dòng xe máy cùng chiều đang dừng chờ đèn đỏ.

Tổng cộng có 8 xe máy đang lưu thông va chạm với ôtô. Cú đâm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, một người mất trên đường đi cấp cứu (đều là nam giới, 24 và 34 tuổi).

Qua test nhanh, tài xế xe chở công nhân Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 16/6/2025.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.