Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác dự án năng lượng sạch trong khuôn khổ AZEC

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các dự án năng lượng trong khuôn khổ AZEC cần tiếp cận theo cơ chế thị trường, bảo đảm cung cấp, sử dụng năng lượng hiệu quả, trung hòa carbon, thực hiện Net Zero.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Cố vấn Bộ Ngoại giao, Đại sứ phụ trách AZEC Nhật Bản Yamada Takio. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 31/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Yamada Takio, Cố vấn Bộ Ngoại giao, Đại sứ phụ trách Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 của Chính phủ Nhật Bản (AZEC).

Chúc mừng ông Yamada Takio được bổ nhiệm làm Đại sứ phụ trách AZEC của Chính phủ Nhật Bản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định các nội dung trong khuôn khổ AZEC đã được bàn, thỏa thuận và nhận được sự cam kết của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nhật Bản cũng như các nước đối tác.

Theo Phó Thủ tướng, việc hiện thực hóa AZEC cần được thể hiện qua những dự án cụ thể như nâng cao hiệu quả, giảm phát thải của các nhà máy nhiệt điện than; chuyển từ sử dụng than, dầu sang các loại nhiên liệu khí tự nhiên; đầu tư điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, thủy điện tích năng, điện sinh khối, điện rác… nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon, giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

“Chúng ta cần trao đổi những nội dung cụ thể, khả thi và bắt tay vào làm, lấy hợp tác của doanh nghiệp làm trung tâm,” Phó Thủ tướng nói.

Đến nay, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cùng với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã thành lập nhóm công tác xúc tiến AZEC với một số mục tiêu hỗ trợ như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh tại các nhà máy phát điện sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch tại Việt Nam; sản xuất điện năng lượng tái tạo như phát triển điện mặt trời mái nhà, điện gió ngoài khơi, điện rác, điện sinh khối; hệ thống điện và thị trường điện như thúc đẩy cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), đa dạng thị trường điện bao gồm bán buôn và bán lẻ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Cố vấn Bộ Ngoại giao, Đại sứ phụ trách AZEC Nhật Bản Yamada Takio. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phó Thủ tướng cho rằng các dự án năng lượng trong khuôn khổ AZEC cần tiếp cận theo cơ chế thị trường, bảo đảm cung cấp, sử dụng năng lượng hiệu quả, trung hòa carbon, thực hiện Net Zero.

Trao đổi thêm về lộ trình triển khai Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Phó Thủ tướng mong muốn các đối tác Nhật Bản và Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, chia sẻ, chuyển giao công nghệ sản xuất, vận chuyển, sử dụng hydro, amoniac từ điện mặt trời, điện gió ngoài khơi; áp dụng giải pháp công nghệ mới nhằm tăng công suất các nhà máy thủy điện, thân thiện với môi trường; hình thành thị trường tín chỉ carbon quốc tế nhằm tạo dòng tài chính xanh bù đắp chi phí đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Yamada Takio cho biết Chính phủ Nhật Bản và các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy AZEC. Trong đó, Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) đang đề xuất những dự án cụ thể, cùng cam kết hỗ trợ toàn diện cho việc triển khai AZEC.

“Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất để thực hiện AZEC,” ông Yamada Takio cho biết đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam thực hiện Net Zero, từ việc ban hành cơ chế, chính sách đến thực hiện dự án cụ thể.

Tại cuộc làm việc, ông Yamada Takio đã đề xuất danh mục một số dự án điện khí, điện năng lượng tái tạo, hạ tầng truyền tải… khả thi để hai bên thúc đẩy tốc độ triển khai với sự tham gia của tập đoàn, ngân hàng lớn của Nhật Bản./.