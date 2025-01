Việt Nam và Lào giao lưu thể thao nâng cao tình đoàn kết đặc biệt

Trong không khí chào đón Xuân Ất Tỵ năm 2025 và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), chiều 19/1 tại thủ đô Vientiane, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã tổ chức Giải Pickleball hữu nghị Việt Nam-Lào lần thứ I.

Tham dự sự kiện có Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Cục trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; Thiếu tướng Saisamone Phalamyxay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng đông đảo các vận động viên là người Việt Nam và người Lào đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức giải Pickleball lần này không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh trong phong trào thể dục, thể thao giúp tăng cường sức khỏe, gắn kết và giao lưu giữa các cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị của hai nước Việt Nam-Lào mà còn góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, gần 40 vận động viên bước vào phần thi đấu. Nội dung giải được chia làm 3 bảng và đánh đôi theo vòng tròn tính điểm. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những đường bóng đẹp.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên đạt giải giải Nhất, Nhì và Ba.

Pickleball là môn thể thao đang thu hút sự chú ý của nhiều người Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là môn thể thao đối kháng kết hợp nhiều yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn. Với kỹ năng-kỹ thuật đơn giản, dễ chơi và phù hợp với mọi lứa tuổi, Pickleball nhanh chóng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những người yêu thích môn vận động./.



