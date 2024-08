Vietcombank được vinh danh tại các hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự đại diện Vietcombank nhận cúp vàng "Harmonia" từ Ban tổ chức. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 8/8/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu châu Á trao tặng.

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” - HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards (HRAA) là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và tôn vinh các tổ chức có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và mức độ gắn kết nhân viên cao tại các nước trong khu vực châu Á.

Vietcombank tiên phong vai trò ngân hàng hàng đầu thu xếp vốn cho các dự án lớn Với việc đầu mối thu xếp vốn trị giá 1,8 tỷ USD cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án lớn khác gần đây, một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế và vai trò của Vietcombank.

Giải thưởng được Ban Tổ chức thực hiện qua nhiều vòng đánh giá, dựa trên khảo sát trực tuyến theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (TEAM) đối với đội ngũ cán bộ nhân viên; sử dụng các nghiên cứu độc lập, ý kiến chuyên gia cũng như phỏng vấn trực tiếp Ban lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự giải để lựa chọn và quyết định kết quả trao giải.

Mặc dù năm 2024 là năm đầu tiên Vietcombank ghi danh tham dự giải thưởng HRAA nhưng kết quả đánh giá của Ban tổ chức đối với Vietcombank ở tất cả các tiêu chí đều đạt mức cao vượt trội so với mức bình quân thị trường.

Bà Tô Thị Phương Dung - Trưởng Phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự đại diện Vietcombank nhận giải đặc biệt từ Ban tổ chức. (Ảnh: Vietnam+)

Vietcombank vinh dự nhận được tất cả 4/4 hạng mục trao giải của Ban tổ chức, bao gồm 1 giải thưởng chính “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và 3 giải thưởng đặc biệt: “HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards - Doanh nghiệp có chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập nổi bật nhất”,“HR Asia Most Caring Company Awards - Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất” và “HR Asia Sustainable Workplace Awards - Doanh nghiệp có Môi trường làm việc bền vững.”

Ông Nguyễn Kiên Hiếu - Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự đại diện Vietcombank nhận giải đặc biệt từ Ban tổ chức. (Ảnh: Vietnam+)

Giải thưởng HRAA 2024 cùng cúp vàng "Harmonia" được Ban tổ chức trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho toàn thể hơn 22.000 cán bộ nhân viên Vietcombank đã và đang chung tay xây dựng, kiến tạo một môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp, gắn kết và nhân văn. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho những cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Vietcombank trong việc luôn coi trọng và đề cao yếu tố con người, triển khai hiệu quả các chính sách về quản trị và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu chiến lược trở thành “Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.”

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp trong nước và nước ngoài, cùng đội ngũ nhân sự đa dạng về trình độ, sắc tộc, giới tính, độ tuổi… việc xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập không chỉ là mục tiêu mà còn là cam kết, là chìa khóa cho thành công của Vietcombank.

Ông Kiều Hữu Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo VCB đại diện Vietcombank nhận giải đặc biệt từ Ban tổ chức. (Ảnh: Vietnam+)

Vietcombank luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nhân viên có thể kết nối, học hỏi, phát triển và hòa nhập ở tất cả các cấp, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, minh bạch. Ban lãnh đạo Vietcombank phối hợp với các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động; chính sách tiền lương và cơ chế đãi ngộ nhiều ưu việt, cạnh tranh so với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động tại Vietcombank tăng qua các năm và luôn trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Ngân hàng cũng đi đầu trong việc triển khai các hoạt động gắn kết nội bộ, các chương trình thể thao, văn hóa khuyến khích lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần, giúp người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Việc được tạp chí HR ASIA công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024” sẽ mang hình ảnh Vietcombank vươn xa hơn, nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu nhà tuyển dụng và vị thế của Vietcombank trên thị trường lao động, tăng cường gắn kết, thu hút và giữ chân nhân tài, tạo sức mạnh từ nội lực giúp Vietcombank duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới./.