Trong khuôn khổ chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026) diễn ra ngày 23/11 tại xã Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao số tiền 40 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường trung học phổ thông tại xã Hóc Môn.

Trước đó, ngày 18/11/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ, tiếp nhận nguồn kinh phí 150 tỷ đồng từ các đơn vị để triển khai các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thông qua sự kết nối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, khoản tài trợ của Vietcombank bổ sung nguồn lực để xã Hóc Môn đầu tư cơ sở vật chất cho bậc trung học phổ thông. Dự án góp phần thực hiện chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo và cải thiện điều kiện sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2028.

Qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã khẳng định vai trò chủ lực và vị thế dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trên nền tảng uy tín được vun đắp qua nhiều thế hệ, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và những đổi mới trong kinh doanh, ngân hàng từng bước mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả, giữ vững chuẩn mực hoạt động và củng cố niềm tin của khách hàng. Cùng với vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, Vietcombank dành nguồn lực hàng năm trên toàn hệ thống cho công tác an sinh xã hội, trong đó giáo dục và y tế là hai lĩnh vực trọng tâm.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank cho biết ngân hàng đã dành hơn 2.800 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trong giai đoạn 2020-2025. Riêng 11 tháng qua, Vietcombank cam kết dành 608,7 tỷ đồng cho các chương trình trên cả nước, trong đó 117 tỷ đồng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Vietcombank Thống Nhất (hàng đầu, bên phải), đại diện Vietcombank ký thỏa thuận tài trợ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khoản tài trợ 40 tỷ đồng xây trường trung học phổ thông tại xã Hóc Môn tiếp nối các chương trình đầu tư cho giáo dục mà Vietcombank đã triển khai trên địa bàn. Trước đó, ngân hàng đã tài trợ trang bị phòng học STEM tại khu vực Hóc Môn và Củ Chi, trong khi Vietcombank Kỳ Đồng hỗ trợ đầu tư công trình và trang thiết bị tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp khai giảng năm học 2026-2027, Vietcombank cũng phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao học bổng “Cùng em tiến bước” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố.

Trong lĩnh vực y tế, Vietcombank dành 1 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, đồng thời trao 200 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại khu vực Tây Bắc thành phố, ngân hàng còn phối hợp với báo Tiền Phong hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 06 gia đình cựu chiến binh tại Đông Thạnh và Củ Chi trong khuôn khổ chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026. Các căn nhà được bàn giao vào tháng 7/2026, trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Với sự kết nối của Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương, nguồn lực an sinh của Vietcombank được dành cho những nhu cầu thiết thực của người dân. Dự án trường trung học phổ thông tại Hóc Môn là bước tiếp nối cam kết ấy, hướng tới cải thiện điều kiện dạy và học cho nhiều thế hệ giáo viên, học sinh trên địa bàn./.

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