Vietnam International Fashion Week: Tôn vinh những bước tiến của thời trang Việt

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, Vietnam International Fashion Week Spring/Summer 2024 – Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2024 sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về thiết kế sân khấu đặc biệt nhân kỷ niệm một thập kỷ thời trang của chương trình.

Đại diện ban tổ chức cho biết nhằm kỷ niệm cột mốc đáng nhớ, sân khấu của chương trình sẽ mô phỏng mỗi mùa tổ chức là mỗi viên gạch, bồi đắp từng năm góp phần tạo nền móng vững chắc cho một thập kỷ thời trang Việt, đúng với tinh thần #FashionEvolution - tôn vinh những bước tiến vượt bậc và sự phát triển mạnh mẽ của ngành thời trang nước nhà.

Với ý nghĩa này, sân khấu được thiết kế mang thông điệp về những nấc thang phát thời gian qua của chương trình. Đi qua một thập kỷ phát triển cùng thời trang Việt, chương trình còn là cầu nối đưa các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước cũng như quốc tế đến gần hơn với giới mộ điệu.

Lần này, ban tổ chức đã “mạnh tay” đầu tư màn hình LED có số lượng “khủng” nhất trong tất cả các mùa của chương trình với tổng diện tích 500m vuông. Sân khấu cao 15m, rộng gần 30m, chiều dài đường catwalk lên đến 70m được kết nối với những bậc thang sẽ mang đến không gian hoành tráng, đa chiều, tạo ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của thời trang Việt thời gian qua.

Nhà sáng lập đồng thời là Tổng đạo diễn chương trình, bà Trang Lê chia sẻ: “Trải qua một thập kỷ thời trang cùng sàn diễn Vietnam International Fashion Week, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những sân khấu sáng tạo riêng, đậm chất nghệ thuật và thời trang. Nhân cột mốc quan trọng lần này, chúng tôi mong muốn gửi gắm hình ảnh về những nấc thang ghi dấu sự phát triển của thời trang Việt Nam qua từng thập kỷ theo đúng thông điệp #FashionEvolution - thể hiện những bước tiến của thời trang Việt Nam, kết hợp cùng tinh thần #AdecadeOfFashion - đánh dấu và mở ra một thập kỷ thời trang mới. Hình ảnh những nấc thang, những viên gạch chính là đánh dấu cho sự phát triển để mở ra thập kỷ mới, một thập kỷ của công nghệ và sự sáng tạo không ngừng.”

Theo bà Trang Lê, nhờ thiết kế sân khấu đặc biệt, những chi tiết như trang phục, âm thanh, ánh sáng và hệ thống đèn LED được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo ra sự kết hợp hài hòa, giúp người xem “khám phá” những “câu chuyện thời trang” thú vị trong từng bộ sưu tập thông qua cả thị giác, thính giác và xúc giác./.

Vietnam International Fashion Week 2024 chính thức diễn ra từ ngày 12-16/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động bên lề thú vị như: Tiệc kỷ niệm một thập kỷ thời trang Việt tối 12/6; Triển lãm Dệt may Italy: Phong cách và đột phá (13/6); Hoạt động chụp hình The Best Street Style sôi nổi dành cho những tín đồ thời trang, diễn ra tại Diamond Plaza cùng các show diễn thời trang được tổ chức liên tục tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh.