Vĩnh Phúc thu giữ gần 10.000 sản phẩm xúc xích, thịt lợn cay nhập lậu

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện và tạm giữ gần 10.000 sản phẩm thực phẩm nhập lậu của hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải, ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Trước đó, ngày 10/1, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải, địa chỉ tổ dân phố Lá Sen, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải đang hoạt động bán lẻ sản phẩm rượu vang nho; rượu vang nổ - hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện - nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định, vi phạm quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải còn buôn bán hàng hóa gồm 3.000 sản phẩm xúc xích (made in China); 1.980 sản phẩm xúc xích trên nhãn hiệu Pinaung Sausage (made in China); 3.780 túi thịt lợn cay (made in China).

Toàn bộ số hàng hóa trên là thực phẩm do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Đại diện hộ kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Điều này đã vi phạm quy định tại Thông tư liên tịch số 64/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương.

Tỉnh tập trung kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước giải khát; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn, xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành đối với danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.

Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh, kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...

Lực lượng chức năng kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.../.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh tập trung hơn nữa cho công tác phòng ngừa vi phạm về an toàn thực phẩm, khi phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm.