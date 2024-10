Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng của năm đạt 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 6/10, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo tổng kết tình hình vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng của năm, cho thấy một bức tranh tăng trưởng khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức.

Mặc dù dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy vào nền kinh tế, đặc biệt là từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vẫn là bài toán khó cần giải quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cả nước có 11.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Chín Tháng Chín, cả nước ghi nhận sự giảm sút về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư trước những biến động kinh tế vĩ mô.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng của năm đạt 2,4 triệu tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng trưởng này cho thấy sự phục hồi tích cực của hoạt động đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này thấp hơn so với mức tăng trưởng 7,5% của cùng kỳ năm 2023, cho thấy sự thận trọng của các nhà đầu tư trong bối cảnh lạm phát và lãi suất vẫn còn nhiều biến động.

Sự tăng trưởng của vốn đầu tư toàn xã hội được thúc đẩy bởi sự đóng góp tích cực của cả ba khu vực. Trong đó, vốn đầu tư khu vực ngoài Nhà nước thực hiện đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 55,3% tổng vốn và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cho thấy sự tự tin của doanh nghiệp tư nhân trong nước vào triển vọng kinh tế.

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư thực hiện đạt 415,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng vốn và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất tích cực, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam. Sự tăng trưởng này phần lớn đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, cho thấy sức hút mạnh mẽ của lĩnh vực này đối với nhà đầu tư FDI.

Với khu vực Nhà nước, vốn đầu tư thực hiện đạt 664,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng vốn và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này tuy khả quan nhưng vẫn cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn.

Thách thức từ giải ngân vốn đầu tư công, khi báo cáo chỉ ra vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 428,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch năm và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có mức tăng trưởng, nhưng tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch năm vẫn còn thấp (55,7%) và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (57,3%). Việc giải ngân chậm này gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (gồm vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) tính đến ngày 30/9/2024 đạt 24,78 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt 17,34 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất, chiếm 80,5% tổng vốn đầu tư FDI thực hiện.

Với đầu tư ra nước ngoài, cả nước ghi nhận có 105 dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn 177,5 triệu USD (giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước). Có 20 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn điều chỉnh 12 triệu USD (giảm 93%)./.