Vòng 10 V-League: Bình Định 'đại chiến' Nam Định, HAGL đá 'chung kết'

Đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định (áo xanh) sẽ có chuyến làm khách đến sân của đội bóng đang xếp thứ tư là MerryLand Quy Nhơn Bình Định. (Ảnh: VPF)

Các trận đấu tại vòng 10 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24 sẽ diễn ra trong hai ngày 23/2 và 24/2. Trong đó, tâm điểm của vòng đấu sẽ hướng về sân Quy Nhơn với cuộc đọ sức giữa hai đội bóng nằm trong top 4 là đội chủ nhà MerryLand Quy Nhơn Bình Định và đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định.

Trận thua bất ngờ với tỷ số 0-2 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 9 khiến đoàn quân của Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đánh mất vị trí nhì bảng và cần phải giành kết quả tốt trước Nam Định để duy trì một suất trong top 4. Tuy nhiên, đây sẽ là mục tiêu không dễ đạt được bởi Đội bóng thành Nam với "súng hai nòng" Rafaelson và Hendrio đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp.

Áp sát vị trí của MerryLand Quy Nhơn Bình Định là Đương kim vô địch Công an Hà Nội, đội bóng sẽ có chuyến làm khách đến sân Vinh của Sông Lam Nghệ An ở vòng 10. Dù không có sự phục vụ của ngoại binh Fialho Junior (bị treo giò do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Becamex Bình Dương tại vòng 8) nhưng với dàn sao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, thầy trò Huấn luyện viên Kiatisuk vẫn được đánh giá ở thế "cửa trên" và đủ khả năng giành trọn 3 điểm để tiến vào top 4.

Nhóm cuối bảng xếp hạng cũng sôi động với hai trận "chung kết ngược" trong ngày 23/2 là màn tiếp đón Quảng Nam (10 điểm) của đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai (5 điểm) và chuyến làm khách của Khánh Hòa (7 điểm) đến sân của Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (9 điểm).

Với Hoàng Anh Gia Lai, trận thua 0-1 trước đối thủ trực tiếp là Hà Tĩnh ở vòng đấu trước đã khiến thầy trò Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bỏ lỡ một cơ hội để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trước một đối thủ "vừa miếng" như tân binh Quảng Nam, 3 điểm sẽ là mục tiêu bắt buộc nếu Đội bóng phố Núi không muốn rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Sau khi để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu trước, LPBank Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) sẽ tiếp tục đá trận 'chung kết ngược' với tân binh Quảng Nam. (Ảnh: VPF)

Sau khi nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam thứ hai trong sự nghiệp, tiền vệ Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chủ quản Thể Công-Viettel ngắt chuỗi bốn trận toàn hòa và thua kể từ vòng 6. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu này, Hoàng Đức và các đồng đội sẽ phải nỗ lực 100% khả năng bởi đối thủ là một Becamex Bình Dương đang bay cao với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đang trên đà cạnh tranh danh hiệu vô địch và có thể đón những trụ cột như Quế Ngọc Hải hay Tiến Linh trở lại đội hình trong trận đấu cuối tuần này, thầy trò Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẵn sàng mang đến "cơn ác mộng" ngay tại sân Hàng Đẫy cho các cổ động viên của Đội bóng áo lính.

Màn so tài giữa Thể Công-Viettel và Becamex Bình Dương cũng là 1 trong 3 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR tại vòng 10, bên cạnh hai cuộc đối đầu là Đông Á Thanh Hóa gặp Hải Phòng và Hà Nội FC tiếp đón Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững phong độ ấn tượng đã thể hiện từ mùa giải trước, Đội bóng xứ Thanh tiếp tục hoàn thiện dưới bàn tay của chiến lược gia giàu cá tính Popov Velizar và hiện đang xếp ở vị trí thứ hai (18 điểm) với chỉ một trận thua sau 9 vòng đấu. Về phía Hải Phòng, đoàn quân của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang trải qua chuỗi trận thất vọng khi "trắng tay" ở 3 vòng đấu liên tiếp. Do đó, chuyến làm khách đến sân Thanh Hóa được dự báo sẽ "đi dễ khó về" với Đội bóng của thành phố hoa phượng đỏ.

Ở trận đấu còn lại, đội chủ nhà Hà Nội FC (10 điểm) sau thất bại 0-2 trước Thanh Hóa ở vòng 9 sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng. Với lực lượng được đánh giá cao hơn đội khách, tân Huấn luyện viên Iwamasa Daiki được kỳ vọng sẽ "xé nháp" để giúp Đội bóng Thủ đô giữ lại 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà, qua đó có màn chạy đà tốt trước thềm trận đấu quan trọng làm khách của đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu thứ 11./.

Lịch thi đấu vòng 10 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24. (Ảnh: VPF)