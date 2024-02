Kết quả vòng 9 V-League 2023/24: Nam Định bay cao, HAGL chìm sâu vào khủng hoảng

Hendrio (trái) tiếp tục tỏa sáng giúp Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định xây chắc vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League 2023/24. (Ảnh: FB)

Trận đấu sớm nhất ở vòng 9 V-League 2023/24 giữa đội chủ nhà Becamex Bình Dương và tân binh Quảng Nam đã khép lại với kết quả hòa 1-1. Trung vệ Janclesio mở tỷ số cho đoàn quân của Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, tuy nhiên cũng chính cầu thủ này vụng về đưa bóng phản lưới nhà ở phút thứ 88, giúp Đội bóng xứ Quảng có 1 điểm rời sân Bình Dương.

Kết quả này khiến Becamex Bình Dương (17 điểm) để mất vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vào tay Đông Á Thanh Hóa (18 điểm) - đội bóng đã có thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0 trước những vị khách đến từ Thủ đô là Hà Nội FC, nhờ các bàn thắng của bộ đôi ngoại binh Rimario và Luiz Antonio.

Giành trọn 3 điểm ở trận đấu với Hà Nội FC nhưng Đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng bởi ở trận đấu trước đó, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định cũng có được chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-1 ngay trên sân Lạch Tray của đội chủ nhà Hải Phòng. Các bàn thắng của Trần Văn Đạt, Hendrio và Hồ Khắc Ngọc giúp đội bóng của Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp tục xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League 2023/24 với 22 điểm sau 9 vòng đấu.

Trái ngược với đà thăng hoa của Đội bóng thành Nam, Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục "đội sổ" trên bảng xếp hạng V-League sau thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 trước đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng duy nhất của Trần Đình Tiến trong hiệp một giúp Đội bóng Núi Hồng tạm thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng và tạm xếp ở vị trí thứ 11 với 9 điểm.

Thay thế vị trí của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là "thế lực" một thời Thể Công-Viettel, khi đoàn quân của tân Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng bất ngờ để đội khách Khánh Hòa cầm hòa với tỷ số 0-0 dù có lợi thế sân nhà. Kết quả này khiến Thể Công-Viettel (9 điểm) và Khánh Hòa (7 điểm) "níu chân" nhau lần lượt ở các vị trí thứ 12 và 13 trên bảng xếp hạng.

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng (ngoài cùng bên trái) chưa thể giúp Thể Công-Viettel ngắt chuỗi trận toàn hòa và thua tại V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cũng "thay tướng" trước vòng 9 nhưng nhà Đương kim vô địch Công an Hà Nội đã được hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày ra mắt của tân Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang. Hai bàn thắng của bộ đôi ngoại binh là Jeferson Elias và Geovane giúp Đội bóng ngành Công an giành thắng lợi 2-0 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục xếp ở vị trí thứ năm với 15 điểm, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định.

Ở trận đấu còn lại, bộ đôi Phan Bá Quyền và Phan Xuân Đại thay nhau "nổ súng" để giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng bất ngờ với tỷ số 2-0 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Chiến thắng trước những vị khách đến từ đất Võ trong trận đấu khai Xuân 2024 giúp đoàn quân non trẻ của Huấn luyện viên Phan Như Thuật tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 12 điểm./.

Bảng xếp hạng sau vòng 9 V-League 2023/24. (Ảnh: VPF)