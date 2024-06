Vòng 26 V-League: Sông Lam Nghệ An 'thoát hiểm,' Hà Tĩnh đá play-off trụ hạng

Niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn khi Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng tại V-League 2023-2024. (Ảnh: SLNA)

Dù gặp bất lợi trong cuộc đua tránh suất play-off trụ hạng nhưng ở vòng 26 - vòng đấu cuối cùng của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023-2024 diễn ra vào chiều nay 30/6, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu quyết tâm và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Thể Công-Viettel.

Ba điểm trọn vẹn giúp đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - đội bóng đã để Đông Á Thanh Hóa "níu chân" trong trận đấu cùng giờ với kết quả hòa 0-0 ngay trên sân nhà.

Bằng điểm (30 điểm) nhưng xếp sau Sông Lam Nghệ An do thua về chỉ số phụ (hiệu số -7 so với -5), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải tham dự trận đấu play-off với Câu lạc bộ PVP-Công an Nhân dân để trụ lại V-League mùa giải tới.

Trái ngược với Hà Tĩnh, LPBank Hoàng Anh Gia Lai đã tự quyết định được số phận khi vượt qua đội khách Hải Phòng với tỷ số 2-1, qua đó khép lại mùa giải với vị trí thứ 11 (32 điểm).

Chia điểm trong 'mưa bàn thắng' trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC về đích trong top 3 Để đội khách Becamex Bình Dương cầm hòa trong trận đấu có 6 bàn thắng, chủ nhà Hà Nội FC khép lại mùa giải V-League 2023-2024 với tấm Huy chương Đồng.

Ngôi vị Á quân V-League mùa giải 2023-2024 gọi tên MerryLand Quy Nhơn Bình Định (47 điểm), khi đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trên sân nhà trước "cựu vương" Công an Hà Nội (37 điểm).

Xếp ngay sau Bình Định là Hà Nội FC (43 điểm), đội bóng giành huy chương Đồng sau khi chia điểm với Becamex Bình Dương (35 điểm) trong trận hòa có 6 bàn thắng trên sân Hàng Đẫy.

Ở hai trận đấu còn lại: "Tân vương" Thép Xanh Nam Định (53 điểm) khép lại mùa giải lịch sử bằng chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Quảng Nam (32 điểm); trong khi Câu lạc bộ Khánh Hòa (11 điểm) chia tay sân chơi V-League mùa giải 2023-2024 với thất bại tối thiểu 0-1 trước đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (40 điểm)./.

Kết quả Giải Vô địch Quốc gia V-League mùa giải 2023-2024: - Đội Vô địch: Thép Xanh Nam Định (53 điểm) - Đội Á quân: MerryLand Quy Nhơn Bình Định (47 điểm) - Đội hạng Ba: Hà Nội FC (43 điểm) - Vua phá lưới: Rafaelson - Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định (31 bàn thắng) - Đội xuống hạng: Khánh Hòa (11 điểm) - Đội phải đá play-off trụ hạng: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (30 điểm)

Kết quả vòng 26 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023-2024. (Ảnh: VPF)