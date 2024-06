Vòng 24 V-League: Nam Định tiến gần đến ngôi vương, Sông Lam Nghệ An lâm nguy

Bàn thắng duy nhất của Rafaelson (giơ tay ăn mừng) giúp Thép Xanh Nam Định tiến gần đến chức vô địch V-League 2023-2024. (Ảnh: TXNĐ)

Tối 20/6, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha lập công duy nhất của ngoại binh Rafaelson ở phút 90+6 giúp Đội bóng thành Nam tiến thêm một bước đến ngôi vương của V-League mùa giải 2023-2024, khi đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với đội xếp sau là MerryLand Quy Nhơn Bình Định trong bối cảnh giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Sau vòng 24, chỉ Bình Định là còn cơ hội ngăn cản Nam Định "xưng vương" khi đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy có chiến thắng đậm với tỷ số 4-2 trước đội xếp thứ 3 là Hà Nội FC trên sân nhà Quy Nhơn.

Với Hà Nội FC, dù phải nhận thất bại trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định nhưng Đội bóng Thủ đô vẫn bảo toàn được vị trí trong top 3 bởi ở trận đấu muộn, Hải Phòng cũng "phơi áo" trên sân Hàng Đẫy khi để thua đậm với tỷ số 1-5 trước Đương kim vô địch Công an Hà Nội. Kết quả này đưa Đội bóng ngành Công an vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 34 điểm, kém 1 điểm so với chính đối thủ Hải Phòng (xếp thứ 4).

Quang Hải tỏa sáng giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng 5-1 trước Hải Phòng Tiền vệ mang áo số 19 đánh dấu ngày thi đấu chói sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, góp phần giúp Công an Hà Nội 'giải khát' với chiến thắng 5-1 trước đội khách Hải Phòng ở vòng 24 V-League.

Xếp ngay sau Hải Phòng là Thể Công-Viettel (35 điểm), đội bóng đã để Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (34 điểm, xếp thứ 7) "níu chân" ngay tại sân Hàng Đẫy với kết quả hòa không bàn thắng.

Ở cuộc đua tránh suất play-off trụ hạng, Sông Lam Nghệ An đã tự đẩy mình vào thế khó khi nhận thất bại với tỷ số 2-4 trước đội chủ nhà Quảng Nam. Trận thua khiến Đội bóng xứ Nghệ rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 26 điểm, kém 2 điểm so với đội xếp trên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, Quảng Nam (32 điểm) đã chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu, khi hơn 6 điểm so với Sông Lam Nghệ An và có hiệu số đối đầu vượt trội (1 thắng, 1 hòa).

Nhận thất bại 2-4 trước Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. (Ảnh: SLNA)

Tận dụng thất bại của Sông Lam Nghệ An, LPBank Hoàng Anh Gia Lai đã thoát khỏi vị trí áp chót khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Becamex Bình Dương. Trong khi ở trận đấu còn lại, hai đội bóng không còn mục tiêu là Đông Á Thanh Hóa (34 điểm, đã trụ hạng) và Khánh Hòa (11 điểm, đã xuống hạng) chia điểm với tỷ số 1-1./.

Bảng xếp hạng sau vòng 24 V-League 2023-2024. (Ảnh: VPF)