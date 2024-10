Vòng 4 V-League: Tuyển thủ Việt thi nhau "ghi điểm" với HLV Kim Sang-sik

Tiến Linh tiếp tục "bay cao" tại V-League 2024-2025 với 4 bàn thắng sau 4 trận đấu. (Ảnh: becamexbinhduong)

Loạt trận V-League vừa kết thúc trong tối nay (4/10) ghi dấu ấn đậm nét của các tuyển thủ Việt Nam được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho đợt giao hữu FIFA Days tháng 10/2024.

Trong bối cảnh tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) không thể hội quân do đang trong quá trình điều trị hồi phục chấn thương, những mũi tấn công khác của Đội tuyển như Tiến Linh và Khuất Văn Khang đều đã tỏa sáng với những pha lập công, mang về chiến thắng cho các đội bóng chủ quản là Becamex Bình Dương và Thể Công-Viettel.

Sau khi "tịt ngòi" trước Công an Hà Nội ở vòng đấu trước, Tiến Linh lập tức tìm lại cảm giác ghi bàn ở vòng đấu này với một tình huống phá bẫy việt vị và lốp bóng đẳng cấp đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang, góp công vào chiến thắng 3-0 của Bình Dương trước đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên sân Lạch Tray, Khuất Văn Khang cũng khiến các khán đài bùng nổ với siêu phẩm cứa lòng bằng chân trái, đưa bóng cuộn vào góc cao khung thành của thủ môn Đình Triệu, giúp "Đội bóng áo lính" giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước chủ nhà Hải Phòng.

Khuất Văn Khang làm nức lòng người hâm mộ với cú cứa lòng chân trái đẳng cấp vào lưới Hải Phòng. (Ảnh: thecongviettel)

Trong trường hợp huấn luyện viên Kim Sang-sik cần những "cú đấm" từ tuyến hai, tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn đã phát đi tín hiệu với pha sút xa đẹp mắt trong chiến thắng 4-1 của Đông Á Thanh Hóa trước đội chủ nhà Quy Nhơn Bình Định.

Bất chấp lịch thi đấu "khủng khiếp" ở giai đoạn vừa qua (trong 22 ngày qua, Thanh Hóa đã phải đá 5 trận ở hai đấu trường, với tổng quãng đường di chuyển hơn 4.000km), đoàn quân của huấn luyện viên Velizar Popov vẫn áp đảo đội chủ nhà trong phần lớn thời gian và giành trọn 3 điểm trên sân Quy Nhơn, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng với 9 điểm.

Trước đó, ở loạt trận ngày 3/10 đã diễn ra hai cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Quảng Nam.

Đều thi đấu thăng hoa với thành tích bất bại và chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, tuy nhiên ở vòng 4, trong khi Hà Tĩnh có quyền tiếc nuối khi đã làm chủ trận đấu và có nhiều pha uy hiếp cầu môn đối phương nhưng không tận dụng được các cơ hội và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0, thì Hoàng Anh Gia Lai lại "thở phào" khi có được 1 điểm trên sân Hòa Xuân, trong ngày chân sút Yuri Almeida bên phía đội chủ nhà hóa "chân gỗ" và thậm chí còn đá hỏng một quả penalty.

Ở vòng đấu này, có 2 trận được Ban Tổ chức Giải lùi lịch thi đấu đến ngày 19/10. Cụ thể, trận "Derby Thủ đô" giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội lùi lịch do sân Hàng Đẫy là địa điểm tổ chức Giải Bóng đá Nữ Quốc tế Hà Nội tranh cúp T&T Group 2024 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Trận đấu còn lại phải lùi lịch đến ngày 19/10 là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Nam Định và đội khách Sông Lam Nghệ An, do trước đó "Đội bóng thành Nam" phải thi đấu ở mặt trận AFC Champions League Two.

Sau vòng 4, Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025 sẽ tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày mai (5/10) và chuẩn bị thi đấu với Đội tuyển Ấn Độ (vào ngày 12/10) tại Sân vận động Thiên Trường, Nam Định trong đợt giao hữu quốc tế FIFA Days./.