Vòng 7 V-League 2023/24: 'Đại chiến' Bình Dương-Thanh Hóa phân định ngôi

Bên cạnh trận đấu tâm điểm giữa hai đội nằm trong Top 3 là Bình Dương và Thanh Hóa, màn so tài giữa Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai trên Sân Thiên Trường cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Đội đầu bảng Becamex Bình Dương (áo xanh) sẽ tiếp đón Câu lạc bộ đang đứng thứ Ba trên bảng xếp hạng là Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh: VPF)

Vòng 7 V-League 2023/24 sẽ diễn ra trong hai ngày 22/12 và 23/12 với nhiều cặp đấu hấp dẫn. Trong số đó, tâm điểm là cuộc chạm trán giữa hai đội đang ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng là Becamex Bình Dương (13 điểm, đứng thứ Nhất) với Đông Á Thanh Hóa (12 điểm, xếp thứ Ba) diễn ra vào 18 giờ tối 22/12.

Sau chiến thắng 3-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu trước, Tiến Linh và các đồng đội kỳ vọng sân nhà Bình Dương sẽ tiếp tục là điểm tựa để Đội bóng đất Thủ giành trọn 3 điểm trước đội khách. Trong khi đó, Thanh Hóa sau trận hòa đáng tiếc với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu trước cũng đặt quyết tâm đánh bại Bình Dương để chiếm ngôi đầu của đối thủ.

Ở cuộc đối đầu với Bình Dương, Thanh Hóa sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Thanh Long khi cầu thủ này bị treo giò do phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước. Ngoài hậu vệ mang áo số 7 của Thanh Hóa, còn có hai cầu thủ khác cũng bị treo giò ở vòng 7 do đã nhận đủ 3 thẻ vàng là tiền đạo Guirassy Mamadou (CLB Khánh Hòa) và hậu vệ Phan Bá Quyền (Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An).

Với sự vắng mặt của Phan Bá Quyền cộng với chấn thương dài hạn của hậu vệ Hồ Khắc Lương khiến Sông Lam Nghệ An gặp tổn thất nghiêm trọng ở hàng thủ trong chuyến làm khách đến sân Thống Nhất của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh - đội đang có khởi đầu tốt ở mùa giải mới với 9 điểm sau 6 vòng đầu tiên. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 tối 22/12.

Ở trận đấu cùng giờ, Đương kim Á quân Hà Nội FC sẽ tiếp đón đội bóng đang "đội sổ" trên bảng xếp hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân nhà Hàng Đẫy. Tinh thần lên cao sau chiến thắng trong trận "Derby Thủ đô" ở vòng đấu trước và chỉ phải tiếp đón một đối thủ thua kém về nhiều mặt (Hà Tĩnh là một trong hai đội - bên cạnh LPBank Hoàng Anh Gia Lai - chưa biết đến chiến thắng ở mùa giải mới), Văn Quyết và các đồng đội sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà để bứt phá lên nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Màn so tài trên sân Hàng Đẫy là một trong hai trận đấu ở vòng 7 được áp dụng công nghệ VAR, bên cạnh cuộc đối đầu giữa đội bóng xếp thứ Hai là Thép Xanh Nam Định với đội bóng đang "xếp thứ hai từ dưới lên" là LPBank Hoàng Anh Gia Lai tại Sân Thiên Trường vào lúc 18 giờ tối 23/12.

Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định (áo trắng) sẽ tiếp đón đội khách LPBank Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Thiên Trường. (Ảnh: VPF)

Sau khi bị Becamex Bình Dương chặn đứng mạch bất bại ở vòng đấu trước, Đội bóng thành Nam đặt mục tiêu tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà để tiếp tục cuộc đua vô địch. Tuy nhiên trong bối cảnh Đội bóng Phố Núi cũng đang rất "khát điểm" khi chưa biết đến chiến thắng ở mùa giải năm nay (nhận 4 thất bại), đoàn quân của Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ phải thi đấu tập trung, đặc biệt là cải thiện khả năng phòng ngự (Nam Định thủng lưới 11 bàn/6 trận - nhiều nhất trong Top 10).

Ở vòng đấu này, nhà Đương kim vô địch Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến Sân 19/8 Nha Trang để gặp Câu lạc bộ Khánh Hòa - đội bóng đang gặp bất ổn trên băng ghế chỉ đạo sau sự ra đi của Huấn luyện viên Võ Đình Tân. Đây là cơ hội để Huấn luyện viên Gong Oh-kyun tìm kiếm chiến thắng giải tỏa áp lực sau ba trận đấu toàn hòa và thua ở đấu trường V-League.

Tối 23/12 sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại giữa Câu lạc bộ Quảng Nam (6 điểm, đứng thứ 10) gặp đội khách Hải Phòng (11 điểm, đứng thứ 4) vào lúc 17 giờ trên sân Hòa Xuân và Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định (10 điểm, đứng thứ 5) tiếp đón đội khách Thể Công-Viettel (8 điểm, đứng thứ 9)./.

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2023/24. (Ảnh: VPF)