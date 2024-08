VPBank đồng hành cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội phát triển tài năng bóng đá trẻ

VPBank sẽ đồng hành cùng Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội phát triển các tài năng bóng đá trẻ của CLB trong giai đoạn 2024-2027. (Ảnh: Vietnam+)

Một tháng sau khi ký thoả thuận hợp tác, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội đã tổ chức lễ công bố thỏa thuận hợp tác quảng bá thương hiệu vào ngày 19/8 đồng thời VPBank cam kết đồng hành phát triển các tài năng bóng đá trẻ của Câu lạc bộ giai đoạn 2024-2027.

Sự kiện công bố hợp tác góp phần nâng mối quan hệ giữa VPBank và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội lên tầm cao mới, đưa VPBank trở thành một trong những đối tác đồng hành chiến lược của Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội tại các giải thi đấu chính thức trong giai đoạn 2024-2027.

Theo đó, VPBank sẽ tham gia cùng với Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chuẩn bị nguồn lực tốt nhất giúp Câu lạc bộ đạt thành tích cao ở những giải đấu trong nước và khu vực. Việc hợp tác giữa VPBank và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội cũng góp phần đưa hình ảnh của VPBank và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội đến gần hơn với công chúng và người hâm mộ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank nhấn mạnh: “Sự kiện VPBank ký kết hợp tác cùng Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội là động lực mới mẻ để các cầu thủ phát huy được tài năng, cống hiến hết mình, đáp ứng được sự kỳ vọng, niềm tin yêu của người hâm mộ. Đây cũng là những hành động thiết thực cụ thể hóa những giá trị thịnh vượng mà VPBank đang theo đuổi, bao gồm 4 trụ cột: Tài chính - cộng đồng - thể chất - tinh thần. Chúng tôi kỳ vọng Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công tại các giải đấu trong nước cũng như trên đấu trường quốc tế.”

Bày tỏ sự tin tưởng hợp tác tốt đẹp giữa VPBank và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn bóng đá Công an Hà Nội cho biết: “Việc VPBank hợp tác quảng bá thương hiệu cùng Câu lạc bộ Bóng đá Công An Hà Nội sẽ là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với Ban huấn luyện viên và các cầu thủ, tạo động lực để câu lạc bộ quyết tâm giành ngôi vị cao nhất ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa VPBank và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội sẽ đạt được những hiệu quả thiết thực giúp hai bên cùng hoàn thành mục tiêu chung tay phát triển nền bóng đá nước nhà, lan tỏa tinh thần đam mê thể thao, lối sống nhân văn, tích cực đến cộng đồng xã hội.”

Được thành lập từ năm 1956, với bề dày truyền thống, câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội đã khẳng định vị thế, với nhiều thành tích ấn tượng như: Vô địch V.League 1-2023; lọt vào vòng 16 Cúp Quốc gia, Á quân siêu cúp Quốc gia 2023. Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội cũng là câu lạc bộ đầu tiên của Việt Nam giành quyền tham dự C1 Đông Nam Á (cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á). Không chỉ chiến thắng ở nhiều giải đấu, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội còn thi đấu với tinh thần thi đấu thể thao cao thượng nhằm thúc đẩy tình yêu bóng đá với người hâm mộ cũng như truyền cảm hứng, thông điệp sống tích cực đến cộng đồng.

Ở mùa giải 2024-2025, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội sẽ tham dự nhiều giải đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế là giải Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia, giải Vô địch các Câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025.

Đội U9 Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội)

Là ngân hàng hàng đầu Việt Nam, luôn theo đuổi sứ mệnh Vì một Việt Nam Thịnh Vượng, từ năm 2014, VPBank đã luôn nỗ lực kiến tạo nên những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao dành cho người Việt, nhằm lan tỏa lối sống nhân văn trong cộng đồng

Nhiều năm qua, VPBank đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng thông qua các sự kiện âm nhạc, thể thao đẳng cấp của các nghệ sỹ quốc tế như Richard Clayderman, Kenny G, Paris Ballet, Thomas Anders (ban nhạc Modern Talking), ban nhạc Westlife…

Bên cạnh đó, VPBank cũng đã thực hiện tài trợ mua bản quyền World Cup 2022 trị giá 100 tỷ đồng, tổ chức 6 giải chạy thường niên VPBank Hanoi International Marathon từ 2018 đến nay.

Mới đây nhất là sự kiện Triển lãm nghệ thuật đa giác quan Hokusai by VPBank đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, VPBank còn đồng hành những chiến dịch thiện nguyện thiết thực như tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi vì dịch bệnh, xây dựng hơn 60 điểm trường trên cả nước cùng rất nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội khác với tổng số tiền lên tới gần 1.750 tỷ đồng./.