Vụ cháy nhà lúc sáng sớm ở Hà Nội: Xác nhận 4 nạn nhân tử vong do ngạt khói

Hiện trường ngôi nhà 4 tầng sau vụ cháy. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết có 4 nạn nhân tử vong do bị ngạt khói.

Như phóng viên TTXVN đưa tin, hồi 4 giờ 39 ngày 15/1 nhận tin báo có cháy nhà dân tại số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng từ 3 đơn vị (gồm Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Hoàn Kiếm, Đội Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 1-PC07, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Ba Đình) với tổng số 7 xe chữa cháy, xe chuyên dùng, cùng 39 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Đến khoảng 5h07, đám cháy đã được khống chế, các đơn vị tiếp cận cứu nạn, chữa cháy trong ngôi nhà, phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong do bị ngạt khói.

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà cao 3 tầng và tum thang, diện tích khoảng 20m2/tầng, chiều rộng mặt tiền khoảng 2,5m (tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở), trong nhà có 1 cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng tum có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được qua nhà bên cạnh.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo, triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, chăm lo, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

