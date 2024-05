Hà Nội: Bãi rác Nam Sơn vận hành bình thường sau trận mưa to trên diện rộng

Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết việc tiếp nhận, xử lý rác Nam Sơn vẫn ổn định, an toàn, không bị ảnh hưởng, gián đoạn sau khi đã khắc phục xong sự cố xảy ra vào ngày 3/5 do mưa lớn.

Hà Nội cơ bản khắc phục sự cố sạt lở bao ô lưu chứa bùn tại bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Thông tin về công tác vận hành, xử lý rác thải tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (gọi tắt là bãi rác Nam Sơn) sau trận mưa to trên diện rộng vào tối 12/5 và rạng sáng 13/5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, việc tiếp nhận, xử lý rác ở đây vẫn ổn định, an toàn, không bị ảnh hưởng, gián đoạn sau khi đã khắc phục xong sự cố xảy ra vào ngày 3/5 do mưa lớn.

Như tin phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa, sau sự cố môi trường xảy ra tối 3/5 do mưa lớn kéo dài liên tục dẫn đến sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn tại ô 1 - giai đoạn I Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sở, ngành chức năng, các địa phương (Sóc Sơn, Ba Vì, thị xã Sơn Tây) phối hợp khắc phục, đảm bảo an ninh, an toàn tại các Khu xử lý chất thải tập trung của thành phố, báo cáo kết quả trong tháng 5/2024.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý triệt để sự cố phát sinh. Đồng thời, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và làm rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân để xảy ra sự cố ngày 3/5/2024 tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tổng thể các Khu xử lý chất thải tập trung của thành phố; chủ động phát hiện, xử lý, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng ngừa hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra sự cố trong quá trình vận hành, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết ngay sau khi sự cố môi trường xảy ra tại bãi rác Nam Sơn ngày 3/5, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) chỉ đạo đơn vị vận hành là Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại 68, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sơn Tây huy động máy móc, nhân lực khắc phục kịp thời sự cố; rỉ rác và bùn được hạn chế tối đa, tránh thoát ra môi trường.

Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đang tiếp nhận và xử lý rác khối lượng rác trung bình 6.600 tấn/ngày đêm của toàn thành phố Hà Nội. Cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, các ô chôn lấp không còn khả năng tiếp nhận rác, lượng nước rỉ rác tồn đọng tại các hồ lớn. Tuy nhiên, hằng ngày, lượng rác được xử lý bằng phương pháp chôn lấp gây nguy cơ mất an toàn, an ninh tại khu vực.

Đề xuất sớm có giải pháp khắc phục lâu dài sự cố phát sinh ở bãi rác Nam Sơn Đến 11 giờ ngày 4/5, công tác tổng vệ sinh tại trục đường nội bộ tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đã được đơn vị vận hành xử lý triệt để, việc tiếp nhận rác trở lại bình thường.

Từ hiện trạng trên, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đề nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình xử lý chất thải của các đơn vị vận hành trong khu xử lý; có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề do hoạt động của khu xử lý, đặc biệt là mùi rác và hiện tượng bùng phát dịch ruồi gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội các vấn đề vượt thẩm quyền nhằm giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm môi trường và tránh bức xúc trong nhân dân.

Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan xử lý triệt để sự cố phát sinh trong quá trình vận hành Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn; tham mưu giải pháp khắc phục lâu dài đối với sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Cùng với đó là cải tạo, xây dựng lại cơ sở hạ tầng xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn tại các ô chứa rác và chứa nước rỉ rác; nghiên cứu, xây dựng thêm nhà máy xử lý rác (đốt rác) tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đáp ứng nhu cầu xử lý rác hằng ngày của thành phố và lượng rác đã chôn lấp tại đây trong nhiều năm qua; chỉ đạo xử lý dứt điểm lượng nước rỉ rác còn tồn đọng tại ô chứa nước rác./.