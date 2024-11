Vụ hơn 100 người nhập viện ở Vũng Tàu: Truy xuất tận cùng nguồn gốc thực phẩm

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Cơ quan chức năng thành phố Vũng Tàu thăm hỏi và động viên người bệnh tại bệnh viện Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết nhận được báo cáo về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi ăn bánh mỳ mua ở cửa hàng "Cô Ba" tại ngã tư Bến Đình, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đến cuối giờ chiều 27/11 đã có 135 người mắc với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chóng mặt và phải nhập viện để điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 2982/ATTP-NĐTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị (phần lớn các trường hợp nghi ngờ ngộ độc đều điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm y tế Vietsovpetro) tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Cùng đó, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, xuất xứ.

Nhiều người dân sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm Cô Ba tại thành phố Vũng Tàu phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục An toàn thực phẩm đề nghị ngành y tế Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 2487/BYT-ATTP ngày 11/5/2024, Công văn số 3113/BYT-ATTP ngày 7/6/2024 và Công văn số 6495/BYT-ATTP ngày 22/10/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; báo cáo về Cục kết quả triển khai sự việc này theo quy định.

Ngay sau khi có thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm, ngày 27/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu chỉ đạo đơn vị chức năng nhanh chóng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phòng Y tế thành phố Vũng Tàu phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra, lấy mẫu tại cửa hàng bánh mỳ nghi vấn; phối hợp cùng lực lượng Công an để truy xuất nguồn gốc, điều tra, thu thập thông tin tại bệnh viện.

Chủ cửa hàng bánh mỳ đã tích cực hợp tác để làm rõ nguyên nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khách hàng sau khi xảy ra sự cố. Đồng thời đăng số điện thoại để người bị ngộ độc có thể liên hệ; cam kết hỗ trợ chi phí điều trị.

Hiện chủ cửa hàng và những người có liên quan đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra ngộ độc./.

