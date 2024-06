Vụ xây trái phép gần 700 nhà ở Đồng Nai: Cảnh cáo Phó Chủ tịch huyện Trảng Bom

Nhà xây trái phép tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, do Công ty LDG làm chủ đầu tư. (Nguồn: báo Tuổi trẻ)

Ngày 14/6, Huyện ủy Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Lương Thị Lan, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom.

Bà Lan bị cảnh cáo vì có liên quan đến việc xây dựng gần 700 căn biệt thự, nhà liền kề trái phép tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, do Công ty Cổ phần LDG làm chủ đầu tư, Huyện ủy Trảng Bom xác định hành vi của bà Lương Thị Lan là nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân bà Lan, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom.

Theo đó, với vai trò là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom phụ trách lĩnh vực đất đai, từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2019, bà Lương Thị Lan đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai; không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, gây hậu quả nghiêm trọng, đến nay chưa khắc phục được hậu quả.

Bà Lê Thị Lan cũng chưa có biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền; chưa có giải pháp hiệu quả trong xử lý vi phạm theo các kết luận thanh tra về đất đai tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, từ năm 2018-2020.

Liên quan sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom.

Sau đó, bà Vũ Thị Minh Châu có đơn xin thôi việc và được cấp có thẩm quyền chấp thuận kể từ ngày 1/6 vừa qua. Theo Kết luận thanh tra toàn diện Dự án khu dân cư Tân Thịnh, năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận địa điểm thực hiện Dự án khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18ha. Năm 2018, tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường và chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Dù chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án, nhưng từ năm 2018-2020, Công ty Cổ phần LDG đã xây dựng 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liền kề đã thi công xong, số còn lại đang thi công dang dở.

Về sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo Công ty Cổ phần LDG về tội lừa dối khách hàng; khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ của huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo./.

