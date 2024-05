WHO đưa ra 2 khuyến nghị về phòng chống tác hại thuốc lá mới tại Việt Nam

Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5 do Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức ngày 26/5 tại Hà Nội, Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đã đưa ra 2 khuyến nghị là Việt Nam cần cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và tăng thuế.

Để làm được điều này, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đưa ra hai khuyến nghị cụ thể đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam.

Tại Việt Nam, thuốc lá gây ra gánh nặng y tế 108.000 tỷ đồng mỗi năm Theo ước tính, tại Việt Nam, tổng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, ốm đau và tử vong sớm do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá là 108.000 tỷ đồng/năm.

Thứ nhất, liên quan đến các sản phẩm nicotine và thuốc lá mới. Những sản phẩm này rất có hại cho sức khỏe. Các sản phẩm này khiến những người trẻ tuổi làm quen với nicotine và khiến họ bị lôi cuốn, có nguy cơ nghiện lâu dài và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển của những người trẻ tuổi.

“Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra tỷ lệ sử dụng thuốc lá thế hệ mới ngày càng tăng mạnh trong giới trẻ Việt Nam. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn điều này, trước khi quá muộn", Tiến sĩ Angela Pratt nhấn mạnh.

Một bộ sản phẩm thuốc lá thế hệ mới được giới trẻ dùng. (Ảnh: TTXVN)

Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam rất hoan nghênh Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ trong tháng này để tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm nicotine và thuốc lá mới, tăng cường thực thi chống buôn lậu và kiểm soát tội phạm ma túy.

"Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới tin rằng chỉ có lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm này mới có thể bảo vệ hiệu quả những người trẻ tuổi của Việt Nam khỏi tác hại của chúng. Chúng tôi kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và các nhà lập pháp ban hành lệnh cấm hoàn toàn càng nhanh càng tốt đối với các sản phẩm này", bà Angela Pratt bày tỏ.

Thứ hai, liên quan đến giá và khả năng chi trả của các sản phẩm thuốc lá thông thường. Thuốc lá ở Việt Nam cực kỳ rẻ, vì thuế thấp. Điều này có nghĩa là giá cả không tạo được rào cản ngăn ngừa những nhóm trẻ tuổi bắt đầu hút thuốc - và không khuyến khích những người hiện đang hút, bỏ thuốc lá. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Việt Nam cần làm cho việc bắt đầu hút thuốc hay tiếp tục hút thuốc ở những người trẻ trở nên khó khăn hơn nhiều. Do vậy, việc tăng thuế thuốc lá chính là biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để đạt được điều này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các đại biểu đạp xe hưởng ứng chiến dịch truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá. (Ảnh: TTXVN phát)

Vì vậy, Tiến sĩ Angela Pratt cho hay Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tận dụng cơ hội trong năm nay để tăng đáng kể thuế thuốc lá - giúp 'tiêm phòng' cho thanh niên Việt Nam khỏi tác hại của việc sử dụng thuốc lá suốt đời.

Theo Tiến sĩ Angela Pratt, hai hành động: Cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và tăng thuế thuốc lá - sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam và các cam kết quốc tế đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ để lại một di sản lâu dài, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu người trên khắp đất nước hiện nay và cho các thế hệ mai sau - bằng cách giúp mọi trẻ em ở Việt Nam có cơ hội sống lâu, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, 31/5, là "Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá".

Trên toàn cầu, vào Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, những người trẻ tuổi đang kêu gọi những nhà hoạch định chính sách bảo vệ họ khỏi các chiến thuật tiếp thị thuốc lá và khỏi ngành công nghiệp thuốc lá./.